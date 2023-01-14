مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

السبت، 14 يناير 2023 - 14:06

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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