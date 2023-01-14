مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
السبت، 14 يناير 2023 - 14:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
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