انتهت في الدوري الإيطالي - نابولي (5) - (1) يوفنتوس.. كارثة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

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ق 72 جووووول إليف إلماس يسجل الخامس بعد عرضية من دي لورنزو.. مذبحة في ملعب مارادونا

ق 71 ماتياس أوليفيرا بدلا من ماريو روي

ق 65 جوووووول أوسيمين يسجل الرابع برأسية قوية بعد عرضية من كفاراتسخيليا

ق 56 لياندرو باريديس ومويس كين بدلا من مانويل لوكاتيلي وأركاديوش ميليك

ق 55 جوووووووووووول ثااااااالث بووووووم بتسديدة من رحماني بعد عرضية من ركلة ركنية من كفاراتسخيليا

ق 46 ‘إليف إلماس بدلا من ماتيو بوليتانو

انطلاق الشوط الثاني

ق 45+2 أمير رحماني كاد يسجل في مرماه بالخطأ بعد عرضية من فيديريكو كييزا.. ميريت يتصدى بصعوبة

ق 42 جوووووول أنخيل دي ماريا يسجل الهدف الأول للبيانكونيري بتسديدة رائعة بعد تمريرة من ميليك

ق 39 جوووووول كفاراتسخيليا يسجل الثاني بعد تمريرة من أوسيمين

ق21 أنخيل دي ماريا يسدد ولكن العارضة تمنع الهدف

ق 14 جوووول فيكتور أوسيمين يسجل الأول برأسية بعد مقصية من كفاراتسخيليا تصدى لها الحارس لتعود إلى النيجيري فيتابعها في الشباك.

بداية المباراة