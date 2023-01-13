استراحة كأس العالم لليد – مصر (16)-(12) كرواتيا.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 13 يناير 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

علي زين مع يد مصر أمام كرواتيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لليد أمام كرواتيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

لمتابعة نتيجة المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية الشوط الأول. 16-12 لمصر.

ق. 29 هنداوي يتألق ويتصدى وترتد برمية من علي زين في العارضة.

ق. 27 محسن رمضان يسجللل بشكل رائع. 16-11 لمصر.

ق. 26 ممدوح هاشم يسجللل مجددا. 15-11 لمصر.

ق. 25 ممدوح هاااشم يتالق ويسجل بعد تمريرة من أحمد هشام السيد. 14-9 لمصر.

ق. 24 محسن رمضان يسجللل. 13-8 لمصر.

ق. 23 هنداوي يتألق ويتصدى لفاست بريك.

ق. 22 دودو رااائع ويسجل هدفا. 12-7 لمصر.

ق. 20 كريم هنداوي يتألق ويتصدى. النتيجة الآن 11-6 لمصر.

ق. 18 أحمد هشام السيد يسجل لمصر. 11-5 لمصر.

ق. 16 إيقاف دقيقتين لـ يحيى الدرع.

ق. 14 فاست بريك وسند يسجللل التاسع.

ق. 14 عمر بكااار يسجل الثامن.

ق. 10 علي زين يتألق ويسجل مجددا. 7-4 لمصر.

ق. 10 علي زين يسجل السااادس لمصر. 6-3 لمصر.

ق. 7 عمر بكاار يسجل الخامس لمصر. 5-2 لمصر.

ق. 6 مهاب سعيد يسجل الرابع لمصر. 4-1 لمصر.

ق. 5 كريم هنداوي يتألق ويتصدى لرمية جزائية.

ق. 4 محمد ممدوح هاشم يجسل الثالث لمصر. 3-1 لمصر.

ق. 3 علي زين يسجل الثاني لمصر. 2-1 لمصر.

ق. 2 محمد سند يهدر رمية جزائية. 1-1

ق. 1 هدف أول لمصر عن طريق علي زين. 1-0 لمصر.

بداية المباراة

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