استراحة كأس العالم لليد – مصر (16)-(12) كرواتيا.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لليد أمام كرواتيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

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نهاية الشوط الأول. 16-12 لمصر.

ق. 29 هنداوي يتألق ويتصدى وترتد برمية من علي زين في العارضة.

ق. 27 محسن رمضان يسجللل بشكل رائع. 16-11 لمصر.

ق. 26 ممدوح هاشم يسجللل مجددا. 15-11 لمصر.

ق. 25 ممدوح هاااشم يتالق ويسجل بعد تمريرة من أحمد هشام السيد. 14-9 لمصر.

ق. 24 محسن رمضان يسجللل. 13-8 لمصر.

ق. 23 هنداوي يتألق ويتصدى لفاست بريك.

ق. 22 دودو رااائع ويسجل هدفا. 12-7 لمصر.

ق. 20 كريم هنداوي يتألق ويتصدى. النتيجة الآن 11-6 لمصر.

ق. 18 أحمد هشام السيد يسجل لمصر. 11-5 لمصر.

ق. 16 إيقاف دقيقتين لـ يحيى الدرع.

ق. 14 فاست بريك وسند يسجللل التاسع.

ق. 14 عمر بكااار يسجل الثامن.

ق. 10 علي زين يتألق ويسجل مجددا. 7-4 لمصر.

ق. 10 علي زين يسجل السااادس لمصر. 6-3 لمصر.

ق. 7 عمر بكاار يسجل الخامس لمصر. 5-2 لمصر.

ق. 6 مهاب سعيد يسجل الرابع لمصر. 4-1 لمصر.

ق. 5 كريم هنداوي يتألق ويتصدى لرمية جزائية.

ق. 4 محمد ممدوح هاشم يجسل الثالث لمصر. 3-1 لمصر.

ق. 3 علي زين يسجل الثاني لمصر. 2-1 لمصر.

ق. 2 محمد سند يهدر رمية جزائية. 1-1

ق. 1 هدف أول لمصر عن طريق علي زين. 1-0 لمصر.

بداية المباراة