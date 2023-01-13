مباشر كرة سلة - الزمالك (5) - (5) الأهلي.. بداية قمة دوري السوبر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقمة الجولة الخامسة من دوري السوبر لكرة السلة بين الزمالك والأهلي.

ويقام اللقاء في السابعة والنصف مساء بعد تعديل موعده من التاسعة مساء.

ويذكر أن الجولة الخامسة ستشهد مواجهات أخرى بين سموحة والجزيرة، مصر للتأمين والاتحاد السكندري، والمصرية للاتصالات ضد طلائع الجيش.

ولم تذق فرق الأهلي والزمالك والاتحاد طعم الخسارة في مسابقة الدوري عقب مرور أربع جولات.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع بتلك الطريقة.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن يتم إيقاف مسابقة الدوري في منتصف فبراير استعدادا لخوض منتخب مصر المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

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بداية المباراة