مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) المقاولون العرب.. مطالبات بركلة جزاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي مع المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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ق. 9 فراس شواط يسقط داخل منطقة الجزاء والجماهير تطالب مجددا بركلة جزاء.

ق. 7 ضغط الإسماعيلي يتواصل وتصويبة من ياو أنور تصطدم بدفاع المقاولون ولاعبو الإسماعيلي يطالبون بركلة جزاء.

ق. 3 أولى فرص اللقاء. كرة عائدة إلى مرمى المقاولون العرب أعادها أحمد علاء برأسه إلى المرمى الخالي بسبب تقدم محمود أبو السعود والكرة تمر بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة