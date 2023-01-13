مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) المقاولون العرب.. مطالبات بركلة جزاء

الجمعة، 13 يناير 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي مع المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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ق. 9 فراس شواط يسقط داخل منطقة الجزاء والجماهير تطالب مجددا بركلة جزاء.

ق. 7 ضغط الإسماعيلي يتواصل وتصويبة من ياو أنور تصطدم بدفاع المقاولون ولاعبو الإسماعيلي يطالبون بركلة جزاء.

ق. 3 أولى فرص اللقاء. كرة عائدة إلى مرمى المقاولون العرب أعادها أحمد علاء برأسه إلى المرمى الخالي بسبب تقدم محمود أبو السعود والكرة تمر بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي المقاولون العرب
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