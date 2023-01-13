مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) المقاولون العرب.. مطالبات بركلة جزاء
الجمعة، 13 يناير 2023 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي مع المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.
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ق. 9 فراس شواط يسقط داخل منطقة الجزاء والجماهير تطالب مجددا بركلة جزاء.
ق. 7 ضغط الإسماعيلي يتواصل وتصويبة من ياو أنور تصطدم بدفاع المقاولون ولاعبو الإسماعيلي يطالبون بركلة جزاء.
ق. 3 أولى فرص اللقاء. كرة عائدة إلى مرمى المقاولون العرب أعادها أحمد علاء برأسه إلى المرمى الخالي بسبب تقدم محمود أبو السعود والكرة تمر بجانب القائم بقليل.
بداية المباراة
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