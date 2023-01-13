انتهت الدوري المصري - فاركو (1) - (1) سيراميكا.. تعادل مثير
الجمعة، 13 يناير 2023 - 17:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ13 من المسابقة.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــــنــــــا.
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق90+5: يا رباااااه صلاح محسن يهدر هدفا محققا بعد بينية من القرموطي لكن الكرة مرت لخارج الملعب.
ق75: هدوء في مجريات المباراة.
ق64: رأسية من أحمد ريان مرت لخارج الملعب.
ق54: جوووووووول أحمد ياسر ريان يدرك التعادل بطريقة جميلة بعد مراوعة الحارس محمد شيكا.
ق47: محمد شيكا يحرم سيراميكا من التعادل بتصد رائع بعد تسديدة من ميدو جابر.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف دون رد.
ق29: جووووول أووووول لفاركو من ركلة جزاء سجلها أحمد مودي على يمين الحارس عامر عامر.
ق27: ركلة جزاء لفاركو بداعي لمسة يد على محمد عادل لاعب سيراميكا.
ق25: القائم الأيمن لمرمى فاركو يحرم سيراميكا من هدف محقق بعد تسديدة من ميدو جابر وأعاد إيبوكا الكرة له وسجلها في الشباك لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.
ق24: خطأ فادح من حارس فاركو محمد شيكا الذي حاول مرواغة إيبوكا لكن الأخير خطف الكرة وكاد يسجل هدفا قبل أن يصحح الحارس خطأه ويتصدى للكرة.
ق22: تسديدة قوية من جون إيبوكا لكن مرت لخارج الملعب.
ق12: تسديدة من أحمد ياسر ريان مرت بجوار مرمى فاركو.
بداية المباراة.