مستعمرة أسترالية.. نيوكاسل يعير لاعبه المولود في مصر إلى هارتس الاسكتلندي

الجمعة، 13 يناير 2023 - 01:06

كتب : FilGoal

جارانج كول - هارتس

أعلن نادي هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي عن تعاقده مع جارانج كول قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وانضم كول إلى النادي الاسكتلندي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

الجناح الأسترالي الشاب انضم إلى نيوكاسل يونايتد في شهر يناير الجاري قادمًا من سنترال كوست، قبل أن يخرج معارًا بشكلٍ مباشر إلى الدوري الاسكتلندي.

أخبار متعلقة:
ولد في مصر.. نيوكاسل يتعاقد مع كارانج كول

وبات كول رابع لاعب أسترالي في قائمة هارت أوف ميدلوثيان بعد ناثانييل أتكينسون، وكاميرون ديفلين، وكاي رولز.

كول (18 عامًا) ينحدر من جنوب السودان، لكنه وُلد في مصر قبل أن يهاجر رفقة عائلته إلى أستراليا.

وسجل كول هدفين وصنع 3 في ظرف 342 دقيقة خاضها مع سنترال كوست في الدوري الأسترالي هذا الموسم.

ويمتلك كول 3 مباريات دولية مع منتخب أستراليا الأولى، وتواجد ضمن قائمة الكنجارو في كأس العالم 2018.

وشارك كول لمدة 16 دقيقة كبديل في مباراة فرنسا، كما ظهر كبديل لمدة 18 دقيقة في مباراة ثمن النهائي أمام الأرجنتين.

ويعد كول سادس أصغر لاعب في تاريخ منتخب أستراليا، والأصغر منذ هاري كيويل.

وظهر كول في مباراة نجوم الدوري الأسترالي ضد برشلونة في الصيف الماضي، وأثار انبهار تشافي هيرنانديز الذي فوجئ من صغر سنه وأشاد بقدراته.

ويحتل هارتس المركز الثالث في الدوري الاسكتلندي خلف سيلتك ورينجرز برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.

جارانج كول
نرشح لكم
بطل "معركة البوفيه".. اعتزال الفتى الذي قذف فيرجسون بقطعة بيتزا نجله بعد انضمامه: جورج ويا مجنون بـ يوفنتوس أسطورة وسط آخر يغادرنا إلى التدريب.. سيسك فابريجاس يعلن اعتزال كرة القدم نجل أسطورة إفريقيا.. يوفنتوس يضم تيموتي ويا المزيد من الشباب في لندن.. تشيلسي يضم موريرا من بنفيكا رغم الإصابة القوية.. مارسيليا يفعل بند شراء أمين حارث نيكولاس جاكسون.. دروجبا الجديد في تشيلسي إنتر يؤكد اهتمام مانشستر يونايتد بضم أونانا
أخر الأخبار
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. مابولولو يبتعد بالصدارة قبل جولتين على النهاية 8 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - غياب حمدي فتحي والسولية أمام فيوتشر 14 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - قياسات عضلية لـ أكرم توفيق 19 دقيقة | الدوري المصري
حرس الحدود يفسد ثنائية مابولولو بتعادل قاتل في +99 مع الاتحاد 52 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول يكشف حقيقة طلب الكرتي الرحيل إلى الأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
بطل "معركة البوفيه".. اعتزال الفتى الذي قذف فيرجسون بقطعة بيتزا ساعة | تقرير في الجول
مباشر أمم إفريقيا تحت 23 عاما - مصر الأولمبي (0)-(0) الجابون.. بطاقة حمراء ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل مصر الأولمبي - تغييران في الدفاع والوسط ضد الجابون ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب