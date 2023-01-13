مستعمرة أسترالية.. نيوكاسل يعير لاعبه المولود في مصر إلى هارتس الاسكتلندي

أعلن نادي هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي عن تعاقده مع جارانج كول قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وانضم كول إلى النادي الاسكتلندي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

الجناح الأسترالي الشاب انضم إلى نيوكاسل يونايتد في شهر يناير الجاري قادمًا من سنترال كوست، قبل أن يخرج معارًا بشكلٍ مباشر إلى الدوري الاسكتلندي.

✍️ Heart of Midlothian Football Club is delighted to confirm the loan signing of Australian forward Garang Kuol from @NUFC 🤝 Garang joins the Jambos until the end of the season, subject to international clearance. 👋 Welcome, Garang! ➡️ https://t.co/KGd14hGDvv pic.twitter.com/046RLBgZdN — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) January 12, 2023

وبات كول رابع لاعب أسترالي في قائمة هارت أوف ميدلوثيان بعد ناثانييل أتكينسون، وكاميرون ديفلين، وكاي رولز.

كول (18 عامًا) ينحدر من جنوب السودان، لكنه وُلد في مصر قبل أن يهاجر رفقة عائلته إلى أستراليا.

وسجل كول هدفين وصنع 3 في ظرف 342 دقيقة خاضها مع سنترال كوست في الدوري الأسترالي هذا الموسم.

ويمتلك كول 3 مباريات دولية مع منتخب أستراليا الأولى، وتواجد ضمن قائمة الكنجارو في كأس العالم 2018.

وشارك كول لمدة 16 دقيقة كبديل في مباراة فرنسا، كما ظهر كبديل لمدة 18 دقيقة في مباراة ثمن النهائي أمام الأرجنتين.

ويعد كول سادس أصغر لاعب في تاريخ منتخب أستراليا، والأصغر منذ هاري كيويل.

وظهر كول في مباراة نجوم الدوري الأسترالي ضد برشلونة في الصيف الماضي، وأثار انبهار تشافي هيرنانديز الذي فوجئ من صغر سنه وأشاد بقدراته.

ويحتل هارتس المركز الثالث في الدوري الاسكتلندي خلف سيلتك ورينجرز برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.