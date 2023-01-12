مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0) - (0) تشيلسي.. بداية المباراة

يحل تشيلسي ضيفا على فولام في الجولة السابعة المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تلعب في العاشرة مساء.

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بداية المباراة