مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0) - (0) تشيلسي.. بداية المباراة
الخميس، 12 يناير 2023 - 21:29
كتب : FilGoal
يحل تشيلسي ضيفا على فولام في الجولة السابعة المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تلعب في العاشرة مساء.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــــنــــــا
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بداية المباراة
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