مباشر السوبر الإسباني - برشلونة (1) - (1) ريال بيتيس.. إلى الوقت الإضافي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تابع المباراة من هنا

----

ق 82 الهدف يلغى بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل

ق 81 جووووول ليفاندوفسكي يسجل الثاني ولكن الفيديو يراجع

ق 78 أندرياس كريستنسن وماركوس ألونسو بدلا من سيرجي روبرتو وجوردي ألبا

ق 77 جووووول نبيل فقير يسجل التعادل بعد تمريرة من لويز هنريكي

ق 63 سيرجيو بوسكيتس وفيران توريس بدلا من فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي

ق 46 ويليام كارفاليو بدلا من سيرخيو كاناليس

استراحة

ق 40 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الأول بعد تمريرة من عثمان ديمبيلي، يسدد فتصطدم بالمدافع لويز فيليبي ليسدد مجددا ويسجل

ق 24 الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 23 جووووول بيدري يسجل الأول لبرشلونة

ق 22 نبيل فقير يسقط مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم يرفض احتسابها

بداية المباراة