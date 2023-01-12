انتهت في السوبر الإسباني - برشلونة (2) - (2) ريال بيتيس.. البلوجرانا يمر
الخميس، 12 يناير 2023 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
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ق101 جووووول رائع لورين مورون بالكعب في شباك برشلونة
ق 96 فرانك كيسي بدلا من جافي
ق 93 جووووول أنسو فاتي يسجل الهدف الثاني بتسديدة على حدود المنطقة
ق 91 لورين مورون بدلا من نبيل فقير
الوقت الإضافي
ق 86 أنسو فاتي بدلا من رافينيا
ق 82 الهدف يلغى بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل
ق 81 جووووول ليفاندوفسكي يسجل الثاني ولكن الفيديو يراجع
ق 78 أندرياس كريستنسن وماركوس ألونسو بدلا من سيرجي روبرتو وجوردي ألبا
ق 77 جووووول نبيل فقير يسجل التعادل بعد تمريرة من لويز هنريكي
ق 63 سيرجيو بوسكيتس وفيران توريس بدلا من فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي
ق 46 ويليام كارفاليو بدلا من سيرخيو كاناليس
استراحة
ق 40 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الأول بعد تمريرة من عثمان ديمبيلي، يسدد فتصطدم بالمدافع لويز فيليبي ليسدد مجددا ويسجل
ق 24 الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل
ق 23 جووووول بيدري يسجل الأول لبرشلونة
ق 22 نبيل فقير يسقط مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم يرفض احتسابها
بداية المباراة