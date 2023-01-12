مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(0) إنبي.. قفة يهدر التعادل

محمود متولي يغيب عن القمة بسبب بطاقة صفراء عقب مواجهة المصري

شيء لم يحدث منذ 4277 يوما.. الأهلي والمصري يحققان التعادل السلبي رقم 21 في الدوري

للمرة الثانية.. جابرييل أوروك رجل مباراة غزل المحلة وإنبي

استبدال ياسر إبراهيم أمام المصري بسبب الإصابة

بعد تعثر في خمس مباريات.. غزل المحلة يعود لـ الانتصارات بهدف أولمبي في إنبي

بعد عودته إلى القاهرة.. ميكالي يجتمع مع الجهاز الفني استعدادا لمواجهة زامبيا

انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي

تشكيل الأهلي - شريف وسافيو يقودان الهجوم أمام المصري.. وظهور عبد الفتاح ضمن البدلاء