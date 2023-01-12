مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(0) إنبي.. قفة يهدر التعادل
الخميس، 12 يناير 2023 - 17:02
كتب : FilGoal
يستضيف غزل المحلة نظيره إنبي على ملعب رالمحلة ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري المصري.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمبارة غزل المحلة وإنبي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق60 أمين قفة يهدر هدفا محققا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40 جووووول جابرييل أوروك
ق17 عبد العزيز البلعوطي ينقذ هدفا محققا
ق3 رفيق كابو يهدر فرصة هدف محقق لنادي إنبي ويضع الكرة أعلى مرمى المحلة
انطلاق الشوط الأول
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