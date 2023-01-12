بعد 6 أشهر فقط.. الخليج السعودي يفسخ عقد مدافع منتخب الجزائر

الخميس، 12 يناير 2023 - 16:03

كتب : FilGoal

جمال الدين بلعمري - الجزائر - السنغال - الصورة من الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي

فسخ نادي الخليج السعودي تعاقد مع المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري بعد 6 أشهر فقط.

بلعمري كان انضم لصفوف الخليج في يونيو الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع قطر القطري.

وأعلن الخليج عبر حسابه على تويتر فسخ التعاقد مع بلعمري بناء على طلب اللاعب لظروف أسرية خاصة.

أخبار متعلقة:
كرة القدم الأمريكية.. تعريف المراكز والمصطلحات كورتوا: مواجهة برشلونة في نهائي السوبر؟ مستعدين لأي خصم خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة حارس فرانكفورت يتحدث عن اهتمام بايرن بضمه

صاحب الـ 33 عاما شارك خلال 9 مباريات بالموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

في أبريل الماضي، فسخ بلعمري تعاقده بشكل رسمي مع قطر القطري بالتراضي وبات لاعبا حرا.

وشارك مع قطر القطري في 30 مباراة بالموسم الماضي، وسجل هدفين.

كما سبق لبلعمري اللعب بقميص الشباب السعودي وليون الفرنسي ومولودية الجزائر.

يذكر أن بلعمري توج بلقب أمم إفريقيا 2019 ولقب كأس العرب 2021 مع المنتخب الجزائري.

منتخب الجزائر جمال الدين بلعمري
نرشح لكم
أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس نهاية رحلة استمرت 9 سنوات.. فوسيني كوليبالي يرحل عن الترجي مجموعة الزمالك - الشباب يتعاقد مع مدرب الإسماعيلي الأسبق لتدريب فريقه "الشاب" ومهمة مؤقتة البدري لـ في الجول: سأخوض مباراتي البطولة العربية مع الصفاقسي لالتزامي الأخلاقي والمهني الدوري التونسي - الترجي يستغل هدية البدري ويتأهل لـ أبطال إفريقيا.. والإفريقي لـ الكونفدرالية بونو يحتفل بعيد الأضحى مع عمرو دياب على متن يخت في باريس جلوبو: لويس كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي التجربة الرابعة.. روبي فاولر يتولى تدريب القادسية السعودي
أخر الأخبار
تحديد موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر 2023 2 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الفوز الأول.. مصر تهزم لبنان وتخوض لقاء أخير في بطولة العالم للشباب 10 دقيقة | كرة سلة
نجل أسطورة إفريقيا.. يوفنتوس يضم تيموتي ويا 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس ساعة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في يوليو - القمة بين 8 مباريات متبقية في الدوري ساعة | الدوري المصري
الإعلان عن موعد نهاية الدوري والمؤجلات والقمة بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير سعودي: أهلي جدة يدخل سباق التعاقد مع أمرابط 2 ساعة | السعودية
نهائي كأس الرابطة - موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب