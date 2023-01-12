مرتضى يوجه 3 رسائل إلى فيريرا ويكشف مصيره.. وطلب بإعادة لقاء أسوان في حالة واحدة

الخميس، 12 يناير 2023 - 11:36

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض مستمر في منصبه لنهاية الموسم مهما يحدث ولن يرحل عنه.

وتحدث مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "طالبنا بعدم تواجد مصطفى مدحت على تقنية الفيديو وكل الأندية تشتكي من الحكام والتحكيم ليس جيدا ولنا ركلتي جزاء ضد الاتحاد لم يحتسبا".

وواصل "أقول للاعبين نحن نساندكم ويا فيريرا أنت مستمر لنهاية الموسم مهما كانت النتائج ولن ترحل".

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وأكمل موجها رسائل إلى المدرب البرتغالي "بل من فضلك أن يلعب كل لاعب في مركزه ومن فضلك أن يتواجد دونجا في وسط ومن فضلك الزمالك يهاجم باثنين مهاجمين".

وأكمل متسائلا "هل من المعقول أن يرحل فيريرا وأمامه مباراة في كأس مصر بعد أيام؟ سأكون رجل مجنون لو قمت بذلك".

وعن الدعم في سوق الانتقالات قال: "فيريرا طلب صفقتين".

وكرر مرتضى حديثه "لماذا لا يلعب دونجا؟ دونجا مثل طارق حامد 100 مرة، الصفقات الجديدة لا تشارك بشكل مستمر لدرجة أن اللاعبين أصابهم الصدأ".

وأكمل "الفرق تخوض المباريات بالخوف منك ولا تجعلهم يهاجموننا، من فضلك يا فيريرا لا تغير الخطة بشكل مستمر من فضلك وبكل أدب واحترام".

وشدد "الأهلي يسبقنا بأربع نقاط ولو فاز على المصري سيصبح الفارق سبع نقاط والأمر في أيدينا".

وعاد مرتضى للحديث عن التحكيم مجددا وقال: "في أسوأ أيام جمال الغندور وعصام عبد الفتاح في رئاسة لجنة الحكام لم نر مستوى الحكام بمثل هذا السوء".

ووجه مرتضى رسالة لحازم إمام وقال: "أطالب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بفتح تحقيق رسمي في مباراتنا ضد أسوان وهل تواجدت تقنية الفيديو أم لا، لو لم يكن هناك ولم يتم إخطارنا فيجب أن تعاد المباراة".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري بـ26 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي المتصدر وللأخير لقاء أقل.

وعن محمود عبد المنعم "كهربا" قال: "أريد أن يلعب كهربا والدولار اليوم بـ33 جنيه".

وأكمل "يا كهربا لو كان محمود الخطيب له خير في حسام عاشور لما كان طرده ووتسبب في سب أحمد فتحي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد وهؤلاء اللاعبين جلبوا البطولات للأهلي".

وأتم مرتضى تصريحاته "يا كهربا يجب أن تدفع وكل يوم تأخير بمثابة فائدة لي، لأن هناك فائدة في غرامة كهربا هي 5%".

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