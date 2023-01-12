مواعيد مباريات الخميس 12 يناير 2023 - الأهلي ومونديال اليد وسوبر إسبانيا وخليجي 25

يشهد اليوم العديد من الأحداث والفاعليات الرياضية المهمة في جميع الألعاب.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس 12 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

يلعب الأهلي ضد المصري في السابعة مساءً على استاد برج العرب، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1، بتعليق أيمن الكاشف.

أمّا في الخامسة مساءً، فيستقبل غزل المحلة نظيره إنبي، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها محمد الكواليني.

كأس السوبر الإسباني

وفي نصف النهائي الثاني لكأس السوبر الإسباني، يلعب برشلونة ضد ريال بيتيس في التاسعة مساءً، مباراة تنقلها SSC Sport 1 بتعليق عيسى الحربين.

الدوري الإنجليزي

يحل تشيلسي ضيفا على فولام في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي.

مونديال اليد

وفي اليوم الثاني من بطولة العالم لكرة اليد 2023، تلعب إسبانيا أمام بولندا في التاسعة والنصف مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي للعبة عبر يوتيوب.

فيما تلعب السعودية ضد سلوفينيا في تمام الساعة السابعة مساءً.

خليجي 25

يواجه منتخب السعودية نظيره العماني في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن ختام دور المجموعات في مباراة تنقلها قنوات الكأس الرياضية والسعودية الرياضية والعراقية الرياضية والكويت الرياضية.

وفي التوقيت ذاته يلعب منتخب العراق صاحب الأرض والجمهور ضد اليمن في مباراة تنقلها قنوات الكأس الرياضية والسعودية الرياضية والعراقية الرياضية والكويت الرياضية.