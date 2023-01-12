في 5 دقائق.. ساوثامابتون يفجر مفاجأة ويقصي سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس، 12 يناير 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

سيكو مارا - ساوثامبتون ومانشستر سيتي

فجر ساوثامبتون مفاجأة مدوية بإقصائه لمانشستر سيتي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وفاز ساوثامبتون على مانشستر سيتي بهدفين دون رد يوم الأربعاء في ملعب سانت ماري في ربع نهائي البطولة.

افتتح سيكو مارا أهداف المباراة في الدقيقة 23.

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وأضاف موسى ديجينبو الهدف الثاني للفريق المقلب بالقديسين في الدقيقة 28.

وبذلك يخرج سيتي من البطولة للعام الثاني على التوالي دون الوصول لنصف النهائي على أقل تقدير بعدما وصل لتلك المرحلة أربع مرات في آخر ست سنوات.

ويعد سيتي ثاني أكثر المتوجين تاريخيا باللقب بواقع ثماني مرات مقابل تسعة لليفربول.

أما ساوثامبتون فلم يفز بلقب تلك البطولة على الإطلاق.

وفي الوقت ذاته تأهل لنصف النهائي نوتنتجهام فورست بفوزه على ولفرهامبتون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف لمثله.

وتوج نوتنجهام باللقب أربع مرات من قبل آخرهم كان في عام 1990.

فيما توج ولفرهامبتون به مرتين آخرهم في سنة 1980.

ملخص المباراة

شهد تشكيل مانشستر سيتي عدة تبديلات وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

في الدفاع: سيرجيو جوميز- أيمريك لابورتي- كايل ووكر- جواو كانسيلو

في الوسط: كالفين فيليبس- إلكاي جوندوجان- فيل فودين

في الهجوم: جاك جريليش- جوليان ألفاريز—كيفن بالمر

جاءت المباراة ضعيفة من قبل سيتي الذي لم يسدد أي كرة على مرمى ساوثامبتون طوال أحداثها فيما سدد الأخير 12 مرة منهم أربعة على المرمى.

وفي الدقيقة 23 سجل سيكو مارا الهدف الأول بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

وعقب خمس دقائق أضاف موسى ديجينبو الهدف الثاني بتسديدة ساقطة من أعلى الحارس.

وأشرك بيب جوارديولا مدرب سيتي بمشاركة سيرجيو جوميز ومانويل أكانجي وإرلينج هالاند ورودري لم يكن ذلك كافيا ليسجل هدفا أو يدرك التعادل.

ساوثامبتون مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية
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