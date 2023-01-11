انتهت السوبر الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) فالنسيا.. الملكي إلى النهائي بركلات الترجيح

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ريال مدريد يفوز ويتأهل إلى النهائي

جايا يهدر الخامسة

أسينسيو يسجل الرابعة لريال مدريد

هوجو جيامون يسجل الرابعة لفالنسيا

ريال مدريد يسجل الثالثة عن طريق توني كروس

موريبا يسجل الثالثة لفالنسيا

مودريتش يسجل الثانية لريال مدريد

فالنسيا يهدر الثانية عن طريق كوميرت

بنزيمة يسجل لريال مدريد

كافاني يسجل الأولى لـ فالنسيا

إلى ركلات الترجيح

ق 110: الثاني يضيع وكورتوا يتألق

إلى الأشواط الإضافية

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 95: الثاني يضيع من فينيسوس

ق 46: جوووووووول التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد

ق 39: جوووول كريم بنزيمة والأول

ق 38: ركلة جزاء لكريم بنزيمة

ق 29: انطلاقة من فينيسيوس وتسديدة جوار المرمى

ق 19: كافاني يهدر الأول لفالنسيا وكورتوا يتألق

ق 10: انطلاقة من رودريجو وتسديدة بجوار المرمى

انطلاق المباراة

ريال مدريد فالنسيا السوبر الإسباني
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