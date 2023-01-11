انتهت الدوري الفرنسي – نانت (0) - (0) ليون.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وليون في الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه نانت.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق75: تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء.

ق74: ركلة جزاء لليون بداعي عرقلة لاكازيت.

ق68: مصطفى محمد يخرج مستبدلا بإجناتيوس جاناجو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق44: تسديدة من مصطفى محمد مرت خارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق34: تسديدة من موسى سيسوكو لاعب نانت تصدى لها حارس ليون.

ق24: لاكازيت سجل هدفا لليون لكن لم يحتسب بداعي وجود مخالفة.

ق4: تسديدة من تياجو مينديز من ركلة حرة تصدى لها حارس نانت.

انطلاق المباراة.