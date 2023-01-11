انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي - خالد الغندور - الزمالك ضد الاتحاد

يستضيف الاتحاد السكندري فريق الزمالك على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة بينما يحل الاتحاد في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق87 تسديدة قوية من مابولولو ولكن يتصدى عواد بنجاح

ق86 تسديدة قوية من دونجا وصبحي سليمان يتألق

ق72 رأسية من حسام عبد المجيد بجوار القائم الأيمن

ق70 مشاركة يوسف نبيه وسامسون بدلا من سيف الجزيري والسيسي

ق67 تسديدة قوية من زيزو ولكن بجوار القائم

ق62 مشاركة مابولولو بدلا من أوستن أموتو

ق59 نزول شيكابالا وسيد عبد الله بدلا من عبد الشافي ومصطفى شلبي

ق51 رأسية من حسام عبد المجيد بعد عرضية زيزو ولكن دفاع الاتحاد يشتتها

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 تسديدة قوية من إمام عاشور بجوار القائم الأيسر

ق39 تبديل اضطراري بخروج محمود عبد العزيز ومشاركة محمد فارس

ق38 إصابة قوية لمحمود عبد العزيز في الكتف

ق34 تسديدة قوية من إمام عاشور ولكن تصدي صبحي سليمان

ق30 سيطرة بيضاء دون خطورة حقيقية

ق16 سقوط زيزو ومطالبات بركلة جزاء

ق11 نزول أموتو للملعب مجددا

ق10 إصابة أموتو وخروجه للعلاج

ق7 تسديدة قوية من أحمد عادل ولكن عواد يتصدى بنجاح

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك الاتحاد السكندري
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