وكيل أدامز لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات مع الأهلي.. وكلاء طلبوا عرضه على الأحمر

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 20:43

كتب : محمد عبد العظيم

المهاجم النيجيري أكور أدامز

المهاجم النيجيري أكور أدامز

كشف إيميفي عطا وكيل أعمال النيجيري أكور أدامز مهاجم ليلستروم النرويجي حقيقة رغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب.

وقال وكيله لـFilGoal.com: "لا يوجد مفاوضات مع الأهلي ولم تحدث أي خطوات من النادي الأحمر للحصول على خدمات أكور أدامز".

وأضاف "يوميا يتحدث معنا وكلاء لاعبين من مصر لعرض أكور أدامز على الأهلي ولكن لا يوجد أي شيئ".

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وأتم تصريحاته "أكور أدامز يرغب في البقاء في أوروبا ونستبعد مغادرته والعودة إلى إفريقيا في الوقت الحالي، فهذا أمر صعب".

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أكور أدامز مهاجم نيجيري يبلغ من العمر 22 عاما وبدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية جامبا في نيجيريا.

قبل أن يبدأ رحلة الاحتراف في أوروبا مع فريق سوجندال النرويجي في 2018، وانضم منه لصفوف ليلستروم في العام الماضي.

ومع فريق سوجندال لعب أكور أدامز 56 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

أما رفقة فريقه الحالي لعب 29 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4.

ولا يزال الأهلي يبحث إمكانية ضم مهاجم أجنبي من خارج الدوري المصري، بعد عدم اكتمال صفقة المهاجم الغاني عبد العزيز يعقوبو.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ضم الأهلي الثنائي محمد الضاوي "كريستو" من النجم الساحلي التونسي، وخالد عبد الفتاح من سموحة.

ويقترب من الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري.

الأهلي أكور أدامز الدوري المصري
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