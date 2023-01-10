قائمة الاتحاد - استمرار غياب المهدي سليمان ومحمود علاء أمام الزمالك

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 19:09

كتب : هاني العوضي

أحمد عيد - الاتحاد - سيراميكا - الصور من حساب الاتحاد

استمر غياب المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري عن فريقه بسبب الإصابة أمام الزمالك.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الزمالك غدا الأربعاء، في الجولة 13 من الدوري المصري في استاد الإسكندرية.

كما يستمر أيضا غياب المدافع محمود علاء، ولم يظهر اسم مروان عطية في القائمة بعدما أكمل انتقاله إلى النادي الأهلي في انتظار الإعلان الرسمي من الأحمر.

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وعاد أحمد عادل لقائمة الاتحاد السكندري بعد غيابه المباراة السابقة.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: عمرو خليل – صبحي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – عبد الله نصيب – جافين كيزيتو – محمد الصالح – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – إبراهيم حسن – أحمد عيد – ناصر ناصر – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – فوزي الحناوي – خالد الغندور محمد فارس – إسلام عبد النعيم

الهجوم: أحمد عادل – أوستن أموتو – كرسيتوف مابولولو

ويحتل الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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