خبر في الجول – سبب غياب عمر جابر وأوباما عن مواجهة الاتحاد السكندري

يغيب عمر جابر ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد فتوح وعبد الله جمعة عن مباراة الزمالك المقبلة ضد الاتحاد السكندري فما هو السبب؟ FilGoal.com يكشف.

تعافى عمر جابر من إصابته في العضلة الخلفية ولكنه حاليا في مرحلة الإعداد البدني للمباريات المقبلة.

أما أوباما فمباراة الداخلية كانت ظهوره الأخير مع الزمالك قبل انتقاله إلى الحزم السعودي.

فمنذ مواجهة الداخلية لم يتدرب أوباما مع الزمالك سوى مرتين استعدادا لرحيله.

أما فيما يتعلق بأحمد فتوح وعبد الله جمعة فهما لم يتدربا مع الفريق بشكل كاف منذ لقاء الداخلية.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد غدا الأربعاء في ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ25 نقطة بفارق نقطة عن فيوتشر الثاني وخمس نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يأتي الاتحاد سادسا بـ18 نقطة بالتساوي مع المقاولون العرب "الخامس" وغزل المحلة "السادس".