رئيس أسوان لـ في الجول: رحيل الرمادي؟ من أين جاءت تلك الانياء؟
الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 14:35
كتب : بسام أبو بكر
نفى الشافعي صالح رئيس نادي أسوان ما يتردد عن رحيل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق بسبب الأزمة المالية.
وتحدث الشافعي صالح لـFilGoal.com قائلا: "رحيل الرمادي؟ لا أعرف من أين جاءت تلك الأنباء".
وواصل "الرمادي كان معي حتى الساعة الثانية صباحا ولم يتحدث معي في أي شيء".
وأتم رئيس أسوان حديثه "لدينا مران في غضون ساعة وهو من سيقوده ولا أعرف من أين جاءت تلك الأنباء؟".
المدرب صاحب الـ57 عاما تولى مهمة تدريب أسوان في الموسم الجاري خلفا لربيع ياسين.
وقاد الرمادي أسوانف ي تسع مباريات فاز في خمس لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة وهُزم ثلاث مرات.
وسجل أسوان تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 10 آخرين.
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