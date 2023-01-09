مباشر الدوري التركي - ألانيا (5)-(0) طرابزون.. صااارت خمسة

تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب

التشكيل - كوكا ضد تريزيجيه.. مواجهة مصرية في الدوري التركي

مواعيد مباريات الإثنين 9 يناير 2023.. أرسنال في الكأس واتحاد جدة وكوكا ضد تريزيجيه

هدف في الظهور الأول.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام فيروا في كأس فرنسا

السابع بالقميص الأصفر.. مصطفى محمد يسجل لأول مرة في كأس فرنسا مع نانت

يغيب عن المباراة القادمة.. ماذا قدم طارق حامد في الكلاسيكو أمام الهلال

صنع فرصة.. ماذا قدم حجازي في الكلاسيكو أمام الهلال

ثلاثية دون مساهمة.. ماذا قدم تريزيجيه أمام جيرسون سبور