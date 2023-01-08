مصدر مقرب من أوناحي لـ في الجول: سان جيرمان طلب ضم لاعب المغرب وجلسة لحسم الصفقة

يقترب عز الدين أوناحي لاعب نادي أنجيه الفرنسي ومنتخب المغرب من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "باريس سان جيرمان طلب ضد لاعب منتخب المغرب من نادي أنجيه الفرنسي وجلسة بين الطرفين غدا الإثنين لحسم الصفقة".

وأضاف "الصفقة تقدر بـ30 مليون يورو يدفعها نادي العاصمة الفرنسية لضم لاعب منتخب المغرب".

وأتم "الصفقة ستكون بداية من الموسم المقبل على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عنها خلال الأيام المقبلة".

وتألق عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب في كأس العالم الماضي قطر 2022 وساهم في تأهل أسود أطلس إلى نصف النهائي قبل الخسارة من كرواتيا.

عز الدين أوناحي البالغ من العمر 22 عاما لفت أنظار الجميع في مونديال قطر، ما جعل لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا أن يشيد به ويقول "لا أعرف من أين جاء هذا اللاعب الذي يركض في كل أنحاء الملعب".