مصدر مقرب من أوناحي لـ في الجول: سان جيرمان طلب ضم لاعب المغرب وجلسة لحسم الصفقة

الأحد، 08 يناير 2023 - 21:15

كتب : حامد وجدي

عز الدين أوناحي

يقترب عز الدين أوناحي لاعب نادي أنجيه الفرنسي ومنتخب المغرب من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "باريس سان جيرمان طلب ضد لاعب منتخب المغرب من نادي أنجيه الفرنسي وجلسة بين الطرفين غدا الإثنين لحسم الصفقة".

وأضاف "الصفقة تقدر بـ30 مليون يورو يدفعها نادي العاصمة الفرنسية لضم لاعب منتخب المغرب".

أخبار متعلقة:
تقرير فرنسي: ليدز ينافس نابولي على ضم نجم المغرب الجزائر: سنرد على تهديد المغرب بالانسحاب من أمم إفريقيا للمحليين خلال 24 ساعة المغرب يرهن مشاركته في أمم إفريقيا للمحليين بشرط وحيد

وأتم "الصفقة ستكون بداية من الموسم المقبل على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عنها خلال الأيام المقبلة".

وتألق عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب في كأس العالم الماضي قطر 2022 وساهم في تأهل أسود أطلس إلى نصف النهائي قبل الخسارة من كرواتيا.

عز الدين أوناحي البالغ من العمر 22 عاما لفت أنظار الجميع في مونديال قطر، ما جعل لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا أن يشيد به ويقول "لا أعرف من أين جاء هذا اللاعب الذي يركض في كل أنحاء الملعب".

باريس سان جيرمان منتخب المغرب أنجيه عز الدين أوناحي
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال - نيوكاسل (2) (0) باريس.. دورتموند (0) (0) ميلان.. جوووول الثااااني عودة مجنونة لكليهما.. أتليتكو وشاختار ينتصران على فينورد وأنتويرب أوروبيا مباشر دوري الأبطال – بورتو (0) - (0) برشلونة.. لايبزيج (0) - (1) سيتي تشكيل دوري الأبطال - إيزاك يقود نيوكاسل.. وثلاثي في هجوم باريس سان جيرمان تشكيل دوري الأبطال - بن سبعيني يقود دفاع دورتموند.. وجيرو في هجوم ميلان تشكيل دوري الأبطال – عودة بيرناردو سيلفا لسيتي ضد لايبزيج تشكيل دوري الأبطال – ليفاندوفسكي ولامين جمال أساسيان ضد بورتو بعد قرار يويفا.. فيفا يعلن رفع الإيقاف عن روسيا ويحدد شروط المشاركة
أخر الأخبار
السادسة ناجحة.. حلم المغرب الذي احتاج 29 عاما ليصبح حقيقة 32 دقيقة | الوطن العربي
معلول يصل لـ 50 هدفا بقميص الأهلي في جميع المسابقات 33 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دوري الأبطال - نيوكاسل (2) (0) باريس.. دورتموند (0) (0) ميلان.. جوووول الثااااني 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عودة مجنونة لكليهما.. أتليتكو وشاختار ينتصران على فينورد وأنتويرب أوروبيا 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال – بورتو (0) - (0) برشلونة.. لايبزيج (0) - (1) سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - أحمد أيوب يتولى قيادة المروج الليبي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل دوري الأبطال - إيزاك يقود نيوكاسل.. وثلاثي في هجوم باريس سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال - بن سبعيني يقود دفاع دورتموند.. وجيرو في هجوم ميلان ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد