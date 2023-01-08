مران الاتحاد - عود المهدي ومشاركة مروان عطية.. واستمرار غياب محمود علاء وسالم

عاد المهدي سليمان للمشاركة في تدريبات الاتحاد السكندري بعد تعافيه من الإصابة.

مهدي سليمان النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

ويستعد الاتحاد لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري مساء الأربعاء.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 18 نقطة رغم الخسارة في الثلاث مباريات الأخيرة.

أما الزمالك فيأتي في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

وعاد المهدي سليمان للمشاركة في تدريبات الاتحاد السكندري من جديد بعد غيابه في آخر مباراتين بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية.

كما شهدت التدريبات مشاركة مروان عطية والذي لم يتمم انتقاله إلى الأهلي بصورة رسمية حتى الآن.

واستمر غياب محمود علاء والسيد سالم عن تدريبات الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

ويعاني محمود علاء من إصابة بشد في السمانة.

أما السيد سالم فيعاني من شد في العضلة الخفية.

وكان الاتحاد السكندري قد خسر مباراته الأخيرة أمام المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما الزمالك تعادل في مواجهته الأخيرة أمام الداخلية بهدف لكل منهما.