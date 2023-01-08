بيان - مكافحة المنشطات: رفض لاعب سحب العينة قد يعرضه للإيقاف 4 سنوات

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بيانًا مطولًا يخص كل تفاصيل أزمة أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي نادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور قد صرّح الخميس الماضي عبر قناة ناديه أن فتوح وجمعة يتعاطيان مخدر الحشيش.

وجاء بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كالآتي:

في إطار حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" على توضيح الأمور المهمة أمام الجميع، وبعد ملاحظة انتشار حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة بشأن ما يتعلق بقضايا مكافحة المنشطات، وآخرها ما يتعلق بنادي الزمالك وتحديدا فريق كرة القدم، ومنعا للاجتهادات غير الصحيحة، تؤكد المنظمة المصرية على عدد من النقاط المهمة على النحو التالي:

- المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة الوحيدة المنوط بها سحب عينات من الرياضيين في مصر وفي كافة الرياضات سواء الفردية أو الجماعية.

- لا يجوز أن تصدر أي بيانات أو تعليقات على أي أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بالمنظمة إلا من خلال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حتى لا تصدر بيانات خاطئة تتسبب في حدوث جدل وتضر بالرياضيين.

- تصحيحا للتعليقات والتصريحات المتداولة بخصوص موضوع فريق كرة القدم بنادي الزمالك، فإن المنظمة تؤكد على الآتي:

أولا: من حق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وطبقا للكود الدولي والمعيار الدولي لسحب العينات والتحقيقات (ISTI) أن تتواجد في جميع البطولات والمنافسات في جميع الرياضات سواء الفردية أو الجماعية لسحب عينات الكشف عن المنشطات، كما يحق لها أن تسحب عينات من أي رياضي في الرياضات الفردية أو الجماعية في أي وقت وأي مكان خارج المنافسة دون إخطار مسبق (في المنزل - النادي - المعسكر - التدريب - ... إلخ).

ثانيا: تنفي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ما أثير بشأن أي تواصل تم من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بخصوص التحذير من الوقوع في فخ التواطؤ مع نادي الزمالك كما أُذيع في أحد البرامج التليفزيونية.

ثالثا: لا يحق لأي رياضي أن يرفض الخضوع لسحب عينة منه من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات سواء عينة بول أو دم، وفي حالة رفض الرياضي ستطبق عليه المادة 2.3 من حالات انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وذلك طبقا للكود الدولي والقواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

رابعا: تصحيحا لما يُثار حاليا من أن سحب العينات في الألعاب الجماعية ومنها كرة القدم لا يتم فقط إلا بسحب عينات عشوائية من الفريقين المتنافسين فهذا غير صحيح تماما، حيث أنه وطبقا للمعيار الدولي لسحب العينات والتحقيقات (ISTI) فمن الممكن أن يكون سحب العينات عشوائيا أو باختيار أي رياضي بعينه في القائمة "الاسكور شيت" أو كلاهما (عشوائي واختيار لاعب بعينه) أو اختيار اسم رياضي معين(Target Test)، ولا يحق للاعب أو الطبيب أو الإداري أو المدرب رفض ذلك، وفي حالة الرفض ستطبق عليه قواعد انتهاء مكافحة المنشطات والتي قد تصل إلى أقصى عقوبة (الإيقاف لمدة 4 سنوات).

خامسا: تحليل "خارج المنافسة" ينطبق على جميع الرياضيين في الرياضات الفردية والجماعية ومنها كرة القدم، وهذا بخلاف برنامج التتبع (Whereabouts)، بمعنى أن تحليل خارج المنافسة ينطبق أيضا على الرياضيين غير المدرجين في برنامج Whereabouts.

سادسا: إدراج الرياضيين في برنامج Whereabouts يكون طبقا لعوامل عديدة تقوم المنظمة بذكرها في وثيقة تقييم المخاطر (Risk Assessment) ولا يقتصر على الرياضيين الدوليين أصحاب النتائج المميزة فقط.

سابعا: لا تقوم المنظمة بنشر أي تعليقات أو تصريحات أو نشر إجراءات تقوم بها في أي حالة مفتوحة من حالات مكافحة المنشطات إلا بعد الوصول إلى انتهاء التحقيقات والإجراءات المتبعة طبقا للمعيار الدولي للخصوصية والحفاظ على سرية المعلومات (ISPPPI).

ثامنا: تؤكد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في تعاون دائم مع المنظمة للوصول إلى رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

ماذا حدث

علم FilGoal.com أن اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد تواصلت مع نظيرتها المصرية بالفعل، وطلبت منها سحب عينتين من فتوح وجمعة.

وتعمل المنظمة المصرية على سحب العينتين من ثنائي الزمالك، من أجل إرسالها إلى المعامل في مدينة برشلونة الإسبانية لفحصها.

وتوجه أفراد من المنظمة المصرية بالفعل إلى نادي الزمالك أمس السبت لسحب عينتين من الثنائي، لكن غيابهما عن تدريب فريقهما حال دون ذلك.

ولن يكون اللاعبان عُرضة للإيقاف إلى في حالتين:

الأولى: رفض الخضوع لكشف منشطات بشكل مباشر بعد التوصل إليهما بواسطة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أي أنهما يجب أن يُعرضا على أفراد المنظمة أولًا ويبديان رفضًا للخضوع للتحاليل.

الثانية: ظهور العينة إيجابية بعد فحصها معمليًا وثبوت تعاطيهما موادًا محظورة.

يأتي ذلك بعد أن اجتمع مرتضى منصور الجمعة بـ عبد الله جمعة في جلسة خاصة.

وظهر بعدها منصور في مقطع فيديو رفقة جمعة وقال خلاله مخاطبًا اللاعب: "قبلت اعتذارك وأتمنى من الجماهير أن تقبله. واثق أننا سنبدأ صفحة جديدة من الآن".

وأضاف "أنت مخلص للنادي وأتتك عدة عروض ولكنك كنت دائما تعتذر عن عدم قبولها".

وواصل "لقد تأكدت بشكل شخصي أنك ستسير في الطريق السليم لأنك لاعب موهوب".

وتابع منصور "نحن لا نبيع أبناءنا، والخطأ وارد في سن الشباب. طالما أن اللاعب أدرك خطأه وقرر أن يصلحه فلا مشكلة".

وأوضح "لعب عبد الله جمعة من عدمه هو عمل المدرب جوسفالدو فيريرا".

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وبعد المباراة أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك 4 قرارات جاءت كالتالي:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

وخرج بعدها مرتضى في تصريحات نارية عبر قناة الزمالك باتهامات صريحة للثنائي بتعاطي الحشيش.

وقال مرتضى: "فتوح وعبد الله جمعة داخلين محششين، هذا استهتار بالنادي".

وأضاف: "أمس كان هناك اجتماع وفتوح قال لي إنه يريد الرحيل وإنه سيرحل إلى الأهلي، قلت له أحضر لي عرضًا".

وأكد: "الاتنين الحشاشين بره النادي. عندما علما بوجود تحاليل في التسخين لم يلعبا المباراة".

وتابع: "أخبرته أنه عندما تأتي نتائج التحليل فإنه سيرحل، هذه مسخرة. المدرب اضطر لتغيير قوامه الأساسي بسبب هذين الغيابين".

وأشار: "اضطر إلى الدفع بـ محمد عبد الشافي المحترم العائد من الإصابة من الدار للنار لتعويض الغيابين".