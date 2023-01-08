انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (2)-(0) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

يستضيف حرس الحدود فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ويتذيل فريقا حرس الحدود والإسماعيلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط لكل منهما.

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نهاية المباراة

ق59 جوووول زيكو يسجل الثاني لحرس الحدود

ق53 سقوط الكرة من يد محمد فوزي ولكن الدفاع يشتتها قبل الشامي

ق48 هدف تعادل غير محتسب لمحمود الشبراوي

ق46 مشاركة محمد الشامي بدلا من باسم مرسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 نزول عمر الوحش ومدبولي بدلا من عبد الرحمن مجدي ومحمد بيومي

ق36 محمد كوكو ينقذ الإسماعيلي من الهدف الثاني من تسديدة مصطفى صبحي

ق30 سيطرة من الإسماعيلي على الكرة بحثا عن التعادل

ق3 جوووووووووول مصطفى زيكو يسجل الأول لحرس الحدود

انطلاق المباراة