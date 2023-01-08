انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (0) (0) أسوان.. دون أهداف
الأحد، 08 يناير 2023 - 14:33
كتب : FilGoal
يحل أسوان ضيفًا على البنك الأهلي في استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 12 للدوري المصري.
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نهاية المباراة
ق.86 هدف محقق ضائع من محمد هلال لكن خروج عمرو حسام في اللحظة الأخيرة، وخلفية مزدوجة من سيسيه أبعدت من على خط المرمى
ق.46 دخول أحمد سعيد ومحمد هلال بدلا من أحمد توفيق وأحمد ياسر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.32 عرضية من أسامة فيصل يقابلها أحمد ياسر داخل منطقة المرمى بتسديدة أعلى العارضة بغرابة شديدة
ق.23 تدخل قوي من أحمد ياسر على عماد فتحي ويحصل على بطاقة صفراء
ق.13 سقوط قوي لـ أحمد توفيق على قفصه الصدري
بداية المباراة
المباراة تنطلق في الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة.
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