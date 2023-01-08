إبراهيم حسن: من الوارد ضم لاعبين جدد قبل مواجهة الأهلي

الأحد، 08 يناير 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري

يرى إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري أن الأندية تتعامل مع الفريق كناد خليجي تحت قيادة كامل أبو علي رئيس النادي.

وحقق المصري الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم حسن عبر أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الاتحاد فريق كبير جدا بجماهيره ولاعبيه ومجلس إدارته اليوم أدوا ما عليهم والمباراة كانت صعبة جدا وجميع المباريات صعبة بدليل فوزنا مع الداخلية ثم تعادلهم مع الزمالك".

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"سعداء بنقاط المباراة لكي نفكر في القادم والأمر ونواجه الكثير من العوائق الي تواجهنا في المباريات نحصل على الكثير من البطاقات وفي كل المباريات تكون هناك الكثير من القرارات المؤثرة وكل ما نريده هو العدل سواء كنا فائزين أو مهزومين".

"أنا وحسام لا نتراجع أمام أي فريق وفي كل أمور الحياة ويجب أن يكون لاعبينا قلوبهم ميتة ولكن التراجع دائما ما يأتي من شيء نفسي في اللاعب المصري وهدف التعادل كان بسبب خطأ سهل وأهدرنا الكثير من الفرص في نهاية المباراة".

إذا اتحدت المنظومة بالكامل مع مجلس الإدارة والجماهير والجهاز الفني لن يتمكن أي أحد من إيقاف المصري، واتفقنا مع مجلس الإدارة على دعم الفريق بلاعبين يعطونا الإضافة".

"أقول لجماهير المصري أن ينبذوا بعض الناس المعروفين الذين يروجون الشائعات داخل بورسعيد وأهدافهم دائما ما تكون إيقاع الفريق".

"من الممكن أن نرى بعض اللاعبين الجدد الذين سينضمون للمصري قبل مباراة الأهلي والمفاوضات تسير حاليا مع بعض اللاعبين ولكن الأندية تعتبر المصري مع كامل أبو علي كناد خليجي واللاعب الذي يستحق مليون جنيه يريد ناديه أن ينضم مقابل 20 على الرغم من احتياج جميع الفرق للاعبين".

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ 17 في المركز السابق بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.

وسيلعب المصري في مباراته المقبلة ضد الأهلي على ملعب برج العرب، كما سيستضيف الاتحاد السكندري فريق الزمالك على استاد الإسكندرية.

إبراهيم حسن المصري
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