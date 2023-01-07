كورتوا: ركلة جزاء فياريال ليست صحيحة.. وأشعر أنها مقايضة لما حدث أمام بلد الوليد

السبت، 07 يناير 2023 - 22:55

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن ركلة الجزاء التي تحصّل عليها فياريال لم تكن صحيحة بل "مقايضة" لما حدث أمام بلد الوليد.

وخسر ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا.

وقال كورتوا عقب المباراة لـ موفي ستار: "خسارة صعبة. لكن عليك أن تظل هادئا لأننا لا زلنا في منتصف الموسم. لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لقد سمحنا لهم بالدخول في المباراة".

أخبار متعلقة:
فرصة برشلونة للانفراد بالصدارة.. ريال مدريد يخسر في لا سيراميكا أمام فياريال برشلونة وسبته ومواجهة قوية لـ ريال مدريد.. تعرف على قرعة ثمن نهائي كأس الملك مواعيد مباريات اليوم 7-1-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول والمصري والاتحاد وريال مدريد تشكيل ريال مدريد – فالفيردي وبنزيمة وفينيسيوس أساسيون ضد فياريال

وأضاف "وبدأنا في الشوط الثاني بشكل أسوأ، وتلقينا الهدف الأول ثم بدأنا في الاستفاقة بعد ذلك تم احتساب ركلة جزاء ليست صحيحة".

وتابع "لم أتحدث مع الحكم، ولكن الأسبوع الماضي حصلنا ركلة جزاء بلمسة يد أمام بلد الوليد، واليوم تم احتساب الكرة ضد دافيد ألابا رغم أن يده على الأرض لأنه كان يحاول النهوض".

وواصل "في النهاية الحكم لا يبالي ما إذا كانت يده المساندة لجسده، لا أعرف ما هو العرف في تلك الحالات، فهم لم يمنحونا أي مثال مشابه من قبل".

وأردف "إذا جاء الحكام للحديث معنا في الصيف مرة أخرى، يجب أن يأخذونها كمثال ويشرحونها لنا. إذا كان الحكم يحتسب ركلة جزاء مشكوك فيها بعض الشيء أمام بلد الوليد على لاعب لم يتمكن من رؤية الكرة، فبالطبع سيحتسب ركلة اليوم أيضا".

وكان ريال مدريد حصل على ركلة جزاء أمام بلد الوليد بعد لمس أحد لاعبيه الكرة بيديه، وفاز الملكي بالمباراة لاحقا بهدفين دون رد.

وأكمل "بوضوح هي مقايضة نوعا ما. نحن لم نحتفظ بالهدوء ولم نغلق المباراة".

وأوضح "الموسم لا يزال طويلا جدا، وهناك العديد من المباريات المقبلة. حتى لو كنا سنفوز اليوم وخسروا (برشلونة) غدًا، فهذه ميزة مكونة من ثلاث نقاط، وهذا ليس شيئًا في كرة القدم اليوم".

وأتم "لم نكن نريد أن نخسر اليوم، أردنا أن نبدأ العام في الدوري بالفوز".

وسجل هدفي فياريال كل من يريمي بينو وجيرارد مورينو بينما سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد.

الفوز رفع رصيد فياريال للنقطة الـ 27 في المركز الخامس، بينما توقف ريد ريال مدريد عند النقطة الـ 38 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة في الصدارة.

ويحصل برشلونة على الفرصة للانفراد بالصدارة عند مواجهة أتليتكو مدريد غدا الأحد.

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني تيبو كورتوا
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتلي عن قضية نيجريرا.. وحقيقة الخلاف مع فينسيوس مؤتمر تشافي عن قضية نيجريرا والأخطاء الدفاعية.. وتشبيه لامين جمال بميسي تداعيات مسلسل نيجريرا مستمرة.. آس: اتهام رئيسا برشلونة بالرشوة ريليفو: بسبب بيريز.. ريال مدريد يقترب من تمديد عقد كامافينجا ماركا: أنشيلوتي في ورطة.. إصابة ثنائي دفاع ريال مدريد في مواجهة لاس بالماس أنشيلوتي:هذا سبب عدم مشاركة بيلينجهام كأساسي ضد لاس بالماس.. وما يقلقني في مدريد فاز ولم يتصدر.. ريال مدريد يستعيد الانتصارات على حساب لاس بالماس تقرير: دي زيربي وتشابي ألونسو مرشحان لتدريب ريال مدريد خلفا لأنشيلوتي
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتلي عن قضية نيجريرا.. وحقيقة الخلاف مع فينسيوس 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تغريم محمود علاء 250 ألف جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية 28 دقيقة | الدوري المصري
تقرير يكشف موقف نيمار من دربي الهلال والشباب 56 دقيقة | السعودية
إلى ربع النهائي من أجل ميدالية جديدة.. منتخب مصر للصم يكتسح غانا 9-0 في بطولة العالم ساعة | الكرة المصرية
إصابتان جديدتان في مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: سوبوسلاي أبهرني.. ومواجهة توتنام اختبار صعب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إنقاذ لاعب فرنسي بعد تهديده بالانتحار 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد يعلن عودة أنتوني واستمرار تحقيقات الشرطة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك