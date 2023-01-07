انتهت في كأس إنجلترا - ليفربول (2) - (2) ولفرهامبتون.. إلى الإعادة
السبت، 07 يناير 2023 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 88 جو جوميز بدلا من ترينت ألكساندر أرنولد
ق 84 بن دواك وأليكس أوكسليد تشامبرلين بدلا من محمد صلاح وكودي جاكبو
ق 83 إلغاء الهدف بأمر تقنية الفيديو بداعي التسلل
ق 82 جووووول قاتل من ولفرهامبتون عن طريق توتي
ق 75 هارفي إليوت بدلا من فابينيو
ق 69 نابي كيتا بدلا من جوردان هندرسون
ق 68 نيلسون سيميدو وهوجو بوينو بدلا من ديكستر ليمبيكسيا وأيت نوري
ق 67 جوووووول هي تشان هوانج يسجل التعادل من تمريرة كونيا.. البدلاء يثمرون سريعا
ق 63 هوانج هي تشان وماتيوس كونيا وماتيوس نونيز بدلا من روبن نيفيز وراؤول خيمينيز وجونسالو جيديش
ق 57 ريان أيت نوري يسدد ولكن أليسون يتصدى
ق 53 جووووووول صلاح يسجل هدف التقدم بعد متابعة الكرة العائدة من الدفاع
استراحة
ق 45 جووووول التعادل.. عرضية من ترينت ألكساندر أرنولد تقابلها قدم داروين نونيز في الشباك
ق 36 جيديش يسدد من مسافة ولكن أليسون يتألق في الإبعاد
ق 26 جوووول جونسالو جيديش يلتقط الكرة بعد خطأ فادح من أليسون بيكر ويسجل
ق 5 صلاح يمرر إلى جاكبو الذي يسدد ولكن بين يدي الحارس
ق 4 صلاح يسدد ركلة حرة فوق العارضة
بداية المباراة