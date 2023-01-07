انتهت في كأس إنجلترا - ليفربول (2) - (2) ولفرهامبتون.. إلى الإعادة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 88 جو جوميز بدلا من ترينت ألكساندر أرنولد

ق 84 بن دواك وأليكس أوكسليد تشامبرلين بدلا من محمد صلاح وكودي جاكبو

ق 83 إلغاء الهدف بأمر تقنية الفيديو بداعي التسلل

ق 82 جووووول قاتل من ولفرهامبتون عن طريق توتي

ق 75 هارفي إليوت بدلا من فابينيو

ق 69 نابي كيتا بدلا من جوردان هندرسون

ق 68 نيلسون سيميدو وهوجو بوينو بدلا من ديكستر ليمبيكسيا وأيت نوري

ق 67 جوووووول هي تشان هوانج يسجل التعادل من تمريرة كونيا.. البدلاء يثمرون سريعا

ق 63 هوانج هي تشان وماتيوس كونيا وماتيوس نونيز بدلا من روبن نيفيز وراؤول خيمينيز وجونسالو جيديش

ق 57 ريان أيت نوري يسدد ولكن أليسون يتصدى

ق 53 جووووووول صلاح يسجل هدف التقدم بعد متابعة الكرة العائدة من الدفاع

استراحة

ق 45 جووووول التعادل.. عرضية من ترينت ألكساندر أرنولد تقابلها قدم داروين نونيز في الشباك

ق 36 جيديش يسدد من مسافة ولكن أليسون يتألق في الإبعاد

ق 26 جوووول جونسالو جيديش يلتقط الكرة بعد خطأ فادح من أليسون بيكر ويسجل

ق 5 صلاح يمرر إلى جاكبو الذي يسدد ولكن بين يدي الحارس

ق 4 صلاح يسدد ركلة حرة فوق العارضة

بداية المباراة