انتهت في كأس إنجلترا - ليفربول (2) - (2) ولفرهامبتون.. إلى الإعادة

السبت، 07 يناير 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي وليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--

ق 88 جو جوميز بدلا من ترينت ألكساندر أرنولد

ق 84 بن دواك وأليكس أوكسليد تشامبرلين بدلا من محمد صلاح وكودي جاكبو

ق 83 إلغاء الهدف بأمر تقنية الفيديو بداعي التسلل

ق 82 جووووول قاتل من ولفرهامبتون عن طريق توتي

ق 75 هارفي إليوت بدلا من فابينيو

ق 69 نابي كيتا بدلا من جوردان هندرسون

ق 68 نيلسون سيميدو وهوجو بوينو بدلا من ديكستر ليمبيكسيا وأيت نوري

ق 67 جوووووول هي تشان هوانج يسجل التعادل من تمريرة كونيا.. البدلاء يثمرون سريعا

ق 63 هوانج هي تشان وماتيوس كونيا وماتيوس نونيز بدلا من روبن نيفيز وراؤول خيمينيز وجونسالو جيديش

ق 57 ريان أيت نوري يسدد ولكن أليسون يتصدى

ق 53 جووووووول صلاح يسجل هدف التقدم بعد متابعة الكرة العائدة من الدفاع

استراحة

ق 45 جووووول التعادل.. عرضية من ترينت ألكساندر أرنولد تقابلها قدم داروين نونيز في الشباك

ق 36 جيديش يسدد من مسافة ولكن أليسون يتألق في الإبعاد

ق 26 جوووول جونسالو جيديش يلتقط الكرة بعد خطأ فادح من أليسون بيكر ويسجل

ق 5 صلاح يمرر إلى جاكبو الذي يسدد ولكن بين يدي الحارس

ق 4 صلاح يسدد ركلة حرة فوق العارضة

بداية المباراة

ليفربول محمد صلاح ولفرهامبتون كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
سجل هدفا.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون في ظهور جاكبو الأول.. صلاح يسجل وليفربول يخوض الإعادة ضد ولفرهامبتون تشكيل ليفربول – جاكبو أساسي لأول مرة.. وصلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون الصفقة الثالثة.. تشيلسي يضم ديفيد فوفانا "ستعود أقوى".. تشيلسي يعلن خضوع ميندي لعملية جراحية تشكيل مانشستر يونايتد - عودة دالوت.. راشفورد يقود الهجوم أمام إيفرتون مؤتمر كلوب: مشاهدة جاكبو متعة للعين.. وهذه مدة غياب فان دايك مانشستر يونايتد يضم جاك بوتلاند
أخر الأخبار
مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح 6 ساعة | الكرة المصرية
بوبو: وصلتني عروض في بداية الموسم لكنني احترمت رغبة فيوتشر 6 ساعة | الكرة المصرية
سعد سمير: أظهرنا سمات الفرق الكبيرة.. ولدينا هدف وطموح محدد 7 ساعة | الكرة المصرية
سجل هدفا.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم حسن: من الوارد ضم لاعبين جدد قبل مواجهة الأهلي 7 ساعة | الكرة المصرية
بهدف في الـ+90.. إنتر يفرط في النقاط بتعادل أمام مونزا 7 ساعة | الكرة الأوروبية
في ظهور جاكبو الأول.. صلاح يسجل وليفربول يخوض الإعادة ضد ولفرهامبتون 7 ساعة | الكرة الأوروبية
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا 8 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك