تشكيل ليفربول – جاكبو أساسي لأول مرة.. وصلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون

ظهر كودي جاكبو لاعب ليفربول الجديد في تشكيل فريقه الأساسي لأول مرة أمام ولفرهامبتون.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد.

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في هذه المباراة بجانب داروين نونيز وجاكبو.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون

الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – جوردان هيندرسون

الهجوم: جاكبو – نونيز – صلاح