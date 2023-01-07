خبر في الجول - الأهلي يستهدف ضم مهاجما أجنبيا من خارج الدوري.. وإيبوكا على رأس الخطة البديلة

السبت، 07 يناير 2023 - 19:12

كتب : أحمد الخولي حامد وجدي

جون إيبوكا

بدأ الأهلي التحرك سريعا من أجل التعاقد مع مهاجم لدعم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعد صرف النظر عن الغاني عبد العزيز يعقوبو.

جون إيبوكا

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الهدف الأول للأهلي حاليا هو التعاقد مع مهاجم أجنبي من خارج الدوري المصري.

وفي حالة تعذر ذلك سيكون جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا هو المرشح الأول للانضمام للأهلي من بين مهاجمي الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
الضاوي: رسالة معلول شجعتني كثيرا.. والأهلي يتنفس الألقاب الأهلي يعلن إغلاق ملف عزيز يعقوبو خبر في الجول – الأهلي يصرف النظر عن استعارة يعقوبو

وذلك بعد أن حصل الأهلي على موافقة مبدئية من سيراميكا كليوباترا لضم اللاعب، وأيضا على موافقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وعلم FilGoal.com أيضا أن أهلي طرابلس الليبي قدم عرضا لاستعارة جون إيبوكا حتى نهاية الموسم من سيراميكا كليوباترا مقابل 600 ألف دولار وسيراميكا كليوباترا لم يبت في الأمر حتى الآن.

وانضم النيجيري جون إيبوكا البالغ من العمر 24 عاما لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادما من إنبي.

ولعب في الدوري حتى الآن 11 مباراة سجل خلالها هدفين.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي إغلاق ملف التعاقد مع المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات: "الأهلي أغلق ملف الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آڤي البرتغالي، بعد الكشف الطبي الذي أجراه بالقاهرة قبل ثلاثة أيام".

وأضاف "وتم توجيه الشكر للاعب ومخاطبة ناديه في هذا الشأن".

وأعلن الأهلي ضم لاعبين جديدين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية هما خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة من سموحة مع أحقية شراء.

بالإضافة للاعب التونسي الشاب محمد الضاوي "كريستو" قاما من صفوف النجم الساحلي.

الأهلي جون إيبوكا الدوري المصري
نرشح لكم
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة مصدر مقرب من ميكالي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ترك المنتخب الأولمبي للمرة الثالثة.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والاتحاد
أخر الأخبار
السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا 27 دقيقة | الكرة المصرية
مروان حمدي: اتفقت مع إلياس الجلاسي على كرة الهدف.. وأتمنى استمرار دعم الجماهير 33 دقيقة | الكرة المصرية
عضو إدارة المصري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي 39 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك 46 دقيقة | الكرة المصرية
علي ماهر: طورت مستوى سعد سمير.. والأهلي كان يجهزه للإدارة 55 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الاتحاد الإنجليزي.. خروج مفاجئ لنيوكاسل.. ووست هام يتأهل بصعوبة على حساب برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من فيوتشر لـ في الجول: محمد محمود قد يكون الصفقة الوحيدة.. وهذه حقيقة الأزمة مع المحلة ساعة | الكرة المصرية
كورتوا: ركلة جزاء فياريال ليست صحيحة.. وأشعر أنها مقايضة لما حدث أمام بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك