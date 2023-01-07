خبر في الجول - الأهلي يستهدف ضم مهاجما أجنبيا من خارج الدوري.. وإيبوكا على رأس الخطة البديلة

بدأ الأهلي التحرك سريعا من أجل التعاقد مع مهاجم لدعم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعد صرف النظر عن الغاني عبد العزيز يعقوبو.

وعلم FilGoal.com أن الهدف الأول للأهلي حاليا هو التعاقد مع مهاجم أجنبي من خارج الدوري المصري.

وفي حالة تعذر ذلك سيكون جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا هو المرشح الأول للانضمام للأهلي من بين مهاجمي الدوري المصري.

وذلك بعد أن حصل الأهلي على موافقة مبدئية من سيراميكا كليوباترا لضم اللاعب، وأيضا على موافقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وعلم FilGoal.com أيضا أن أهلي طرابلس الليبي قدم عرضا لاستعارة جون إيبوكا حتى نهاية الموسم من سيراميكا كليوباترا مقابل 600 ألف دولار وسيراميكا كليوباترا لم يبت في الأمر حتى الآن.

وانضم النيجيري جون إيبوكا البالغ من العمر 24 عاما لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادما من إنبي.

ولعب في الدوري حتى الآن 11 مباراة سجل خلالها هدفين.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي إغلاق ملف التعاقد مع المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات: "الأهلي أغلق ملف الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آڤي البرتغالي، بعد الكشف الطبي الذي أجراه بالقاهرة قبل ثلاثة أيام".

وأضاف "وتم توجيه الشكر للاعب ومخاطبة ناديه في هذا الشأن".

وأعلن الأهلي ضم لاعبين جديدين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية هما خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة من سموحة مع أحقية شراء.

بالإضافة للاعب التونسي الشاب محمد الضاوي "كريستو" قاما من صفوف النجم الساحلي.