انتهت في الدوري - المصري (2) - (1) الاتحاد .. سيراميكا (2) - (3) فيوتشر

السبت، 07 يناير 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

هدف إلياس الجلاسي - المصري × الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب النادي المصري أمام الاتحاد السكندري.

فيما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر.

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المصري (2) - (1) الاتحاد

ق73. جووول الثاني للمصري عن طريق مروان حمدي بعد تمريرة رائعة من إلياس الجلاسي.

ق. 59 جووول التعاادل للاتحاد عن طريق أوستن أموتو من رأسية مستغلا ركنية من مروان عطية.

الشوط الثاني

استراحة

ق 44 جووول إلياس الجلاسي يسجل الهدف من ركلة الجزاء

ق 42 عبد الرحيم دغموم يقطع الكرة من هشام صلاح ويراوغ خالد صبحي ليسقطه الأخير ويتحصل على ركلة جزاء

ق 39 تسلل على مروان حمدي لاعب المصري نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي الاتحاد.

ق 23 ركلة ركنية للمصري على يسار مرمى الاتحاد، نفذها عمرو سعداوي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مروان حمدي برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس عمرو خليل.

ق 11 استئناف اللعب من جديد

ق 10 توقف المباراة لإصابة عمرو خليل حارس مرمى الاتحاد.

ق 3 ركلة ركنية أولى للاتحاد على يمين مرمى المصري، نفذها مروان عطية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها خالد صبحي برأسية قوية اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى وتحولت إلى ركلة مرمى.

بداية المباراة

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سيراميكا (2) - (3) فيوتشر

ق69. جووول الثاالث لفيوتشر عن طريق عمر كمال برأسية بعد عرضية من جوزيف نجويم.

ق49. جووول راائع لفيوتشر عن طريق محمد رضا "بوبو" بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة للحارس محمد بسام.

الشوط الثاني.

استراحة

ق 45+2 جووول جون إيبوكا يتقدم لسيراميكا من جديد.. عمرو قلاوة أرسل تمريرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وصلت لإيبوكا أمام المرمى وسددها الأخير لتمر من بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

ق 39 الحاج باري سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتدت من جسد أحد المدافعين.

ق 37 بطاقة صفراء للاعب مهند لاشين بعد تدخل قوي على محمد إبراهيم في منتصف الملعب.

ق 31 تبديل اضطراري بخروج محمود مرعي ونزول محمود رزق

ق 30 إصابة محمود مرعي لاعب فيوتشر

ق 27 جووول التعادل.. عمر كمال أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها جوزيف نجويم بتسديدة من على القائم الثاني مرت على يمين الحارس لداخل الشباك

ق 1 جووول في الدقيقة الأولى عن طريق ميدو جابر.. بداية صاعقة.. محمد إبراهيم توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة لميدو جابر الخالي من الرقابة على القائم الثاني وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

بداية المباراة

المصري الدوري المصري الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا فيوتشر
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