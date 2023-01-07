تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم أمام فيرويا في كأس فرنسا

يشارك مصطفى محمد أساسيا مع نانت لمواجهة إيه إف فيرويا ضمن منافسات كأس فرنسا.

وتقام المباراة في السابعة مساء ضمن منافسات الدور الـ64 من المسابقة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ريمي ديشامب

الدفاع: سيباستيان كورشيا - جان شارل كاستيليتو - نيكولاس بالويس - فابيان كونتونز

الوسط: لوهان دوسيت - صامويل موتوسامي - لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون - مصطفى محمد - إيفان جويساند

وشارك مصطفى محمد بديلا في المباراة الماضية أمام أوكسير في الدوري الفرنسي وانتهت بفوز نانت 1-0.

ودخل مصطفى محمد بديلا لـ إيفان جويساند فى الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص نانت هذا الموسم، من بينها 4 أهداف بالدوري الفرنسي، بجانب هدفين فى الدورى الأوروبي.