تشكيل نانت - مصطفى محمد يقود الهجوم أمام فيرويا في كأس فرنسا
السبت، 07 يناير 2023 - 18:28
كتب : FilGoal
يشارك مصطفى محمد أساسيا مع نانت لمواجهة إيه إف فيرويا ضمن منافسات كأس فرنسا.
وتقام المباراة في السابعة مساء ضمن منافسات الدور الـ64 من المسابقة.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: ريمي ديشامب
الدفاع: سيباستيان كورشيا - جان شارل كاستيليتو - نيكولاس بالويس - فابيان كونتونز
الوسط: لوهان دوسيت - صامويل موتوسامي - لودوفيك بلاس
الهجوم: موسيس سيمون - مصطفى محمد - إيفان جويساند
وشارك مصطفى محمد بديلا في المباراة الماضية أمام أوكسير في الدوري الفرنسي وانتهت بفوز نانت 1-0.
ودخل مصطفى محمد بديلا لـ إيفان جويساند فى الدقيقة 64 من عمر المباراة.
وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص نانت هذا الموسم، من بينها 4 أهداف بالدوري الفرنسي، بجانب هدفين فى الدورى الأوروبي.
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