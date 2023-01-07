انتهت الدوري الإسباني – فياريال (2)-(1) ريال مدريد

السبت، 07 يناير 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

احتفال فياريال بالهدف ضد ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فياريال وريال مدريد التي تقام في ملعب لا سيراميكا في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق62. جوووول لفياريال يتقدم من جديد عن طريق جيرارد مورينو من ركلة جزاء.

ق61. ركلة جزااء لفياريال بعد لمسة يد على دافيد ألابا.

ق59. جووول التعادل لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة من ركلة جزاء.

ق57. ركلة جزااء لريال مدريد بعد لمسة يد على فويث.

ق. 55. بنزيمة يهدر أمام المرمى الخالي وسط تألق ألبيول الذي منع الكرة من على الخط.

ق. 46 جوووول أووول لفياريال. بينية من جيرارد مورينو إلى ياريمي بينو الذي انفرد وسدد في المرمى ليحاول فيرلاند ميندي اللحاق بها لكنه يسكنها الشباك بالخطأ.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. لعبة رائعة من بنزيمة لفينيسيوس الذي يسدد ولكن رينا يمنع الهدف الأول ريال مدريد.

ق. 24 كورتوا يمنع انفراد من يري مينو.

ق. 5 عرضية من ألبيرتو مورينو وقابلها فرانسيس كوكيلين بلمسة رااائعة بالكعب تصطدم بالقائم الأيسر وتخرج من الملعب ليضيع الهدف الأول على فياريال.

ق2. هجمات متتالية لفياريال مع البداية.

بداية المباراة

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني
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