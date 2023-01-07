استراحة الدوري الإسباني – فياريال (0)-(0) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول
السبت، 07 يناير 2023 - 17:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فياريال وريال مدريد التي تقام في ملعب لا سيراميكا في الجولة 16 من الدوري الإسباني.
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نهاية الشوط الأول
ق39. لعبة رائعة من بنزيمة لفينيسيوس الذي يسدد ولكن رينا يمنع الهدف الأول ريال مدريد.
ق. 24 كورتوا يمنع انفراد من يري مينو.
ق. 5 عرضية من ألبيرتو مورينو وقابلها فرانسيس كوكيلين بلمسة رااائعة بالكعب تصطدم بالقائم الأيسر وتخرج من الملعب ليضيع الهدف الأول على فياريال.
ق2. هجمات متتالية لفياريال مع البداية.
بداية المباراة
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