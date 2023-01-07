انتهت الدوري المصري – بيراميدز (4) - (0) غزل المحلة.. انتصار كبير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وغزل المحلة التي تقام في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار بيراميدز برباعية كبيرة دون رد.

ق80: جوووول راااابع لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق67: جوووول فخري لاكاي يسجل الهدف الثالث لبيراميدز بتسديدة زاحفة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: جوووول ثااان لبيراميدز عن طريق بلاتي توريه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق41: جوووول أووول لبيراميدز عن طريق رمضان صبحي بعد متابعته تسديدة مرتدة من تصدي حارس المحلة لركلة حرة سددها السعيد.

ق37: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق27: تسديدة من مصطفى فتحي مرت لخارج الملعب.

ق15: رأسية من رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

انطلاق المباراة.