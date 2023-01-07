تشكيل غزل المحلة – خماسي في الوسط ومهاجم وحيد ضد بيراميدز
السبت، 07 يناير 2023 - 13:52
كتب : FilGoal
أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه لملاقاة بيراميدز.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود الحضري
في الدفاع: إيهاب سمير- محمد بازوكا- مصطفى العش- السيد الشبراوي
في الوسط: أحمد الشيخ- أحمد النادري- مصطفى أسامة- جابرييل أوروك- حميد ماو
في الهجوم: عبده يحيى
وتقام المباراة في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب بـ20 نقطة.
فيما يأتي المحلة خامسا بـ18 نقطة.
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