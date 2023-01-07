تشكيل غزل المحلة – خماسي في الوسط ومهاجم وحيد ضد بيراميدز

السبت، 07 يناير 2023 - 13:52

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - غزل المحلة

أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه لملاقاة بيراميدز.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود الحضري

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في الدفاع: إيهاب سمير- محمد بازوكا- مصطفى العش- السيد الشبراوي

في الوسط: أحمد الشيخ- أحمد النادري- مصطفى أسامة- جابرييل أوروك- حميد ماو

في الهجوم: عبده يحيى

وتقام المباراة في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب بـ20 نقطة.

فيما يأتي المحلة خامسا بـ18 نقطة.

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