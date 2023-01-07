تشكيل غزل المحلة – خماسي في الوسط ومهاجم وحيد ضد بيراميدز

فتح الله: الفوز على المحلة مهم للفريق بعد الهزيمة السابقة أمام الأهلي

للمرة الثانية.. بلاتي توريه رجل مباراة بيراميدز وغزل المحلة

بابافاسيليو: المحلة تفكك بسبب الأزمات.. واستمراري لن يكون مفيدا في هذه الحالة

خبر في الجول – محمد محمود يوافق على الانتقال إلى فيوتشر

ظهور أول قوي لـ باتشيكو.. بيراميدز يُدمر المحلة برباعية

انتهت الدوري المصري – بيراميدز (4) - (0) غزل المحلة.. انتصار كبير

مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: هذه شروط استقدام حكام أجانب.. ومثال بيراميدز

تشكيل بيراميدز – السعيد ورمضان وفخر الدين بوسف أساسيون في اختيارات باتشيكو الأولى