خليجي 25 – رباعي هجومي يقود السعودية.. واليمن يعول على الداحي

دفع سعد الشهري مدرب منتخب السعودية برباعي هجومي في تشكيل فريقه خلال مواجهة اليمن.

ويتولى الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي مهمة تدريب الفريق الأول للأخضر بدلا من الفرنسي هيرفي رينارد.

ويلعب منتخب السعودية ضد اليمن ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم العراق وعمان أيضا.

ويخوض منتخب السعودية البطولة بلاعبي المنتخب الأولمي إضافة إلى بعض لاعبي المنتخب الاول الذين لم يحصلوا على الفرصة في كأس العالم 2022.

ويعتمد الشهري على الرباعي سميحان النابت وتركي العمار ومصعب الجوير ورائد الغامدي في قيادة هجوم فريقه ضد اليمن.

وجاء تشكيل السعودية لمواجهة اليمن كالتالي:

المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: قاسم لاجامي – زياد الصحفي – أحمد بامسعود – مدالله العليان

الوسط: رياض شراحيلي – عوض الناشري

أمامهما: سميحان النابت – مصعب الجوير – تركي العمار

الهجوم: رائد الغامدي.

في المقابل يعتمد التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني لمنتخب اليمن على عمر الداحي في قيادة هجوم الفريق.

سكوب سبق وأن تولى تدريب منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2009.

وجاء تشكيل اليمن لمباراة السعودية كالتالي:

المرمى: سالم الهارش

الدفاع: عماد الجديمة - مدير عبد ربه - هارون الزبيدي - أحمد الوجيه

الوسط: محمد الطيري - ناصر محمدوة - أنيس المعاري - عبد الواسع المطري - أحمد ماهر

الهجوم: عمر الداحي.