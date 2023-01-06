حوار في الجول - عمرو مختار المدرب المصري في الإمارات عن خليجي 25 وسر استبعاد الهداف التاريخي

تحدث المصري عمرو مختار المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب الإمارات تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عن الاستعداد لبطولة كأس الخليج "خليجي 25" في العراق.

وإليكم نص حوار FilGoal.com مع المدرب عمرو مختار:

ما رأيك في مجموعة منتخب الإمارات في البطولة؟ هل تعتبرها مجموعة متوازنة أم صعبة بوجود البحرين حامل اللقب وقطر منظم كأس العالم وبطل آسيا والكويت أكثر من حقق اللقب تاريخيا؟

- أعتقد أنه لا يوجد ما يسمى بمجموعة متوازنة ومجموعة صعبة. الآن في كرة القدم هناك تنافس بين جميع الفرق، ونحن نحترم الجميع.

لم تقودوا المنتخب الإماراتي سوى في 3 مباريات رسمية و6 مباريات ودية، هل يعد هذا العدد من المباريات كافيا لكم لتكونوا جاهزين للمنافسة على لقب قوي مثل كأس الخليج أم أنكم كنتم بحاجة لمزيد من الوقت مع المنتخب؟

- العمل في المنتخبات مختلف تمامًا عن العمل في الأندية، حيث إننا لا نمتلك اللاعبين بشكل يومي وطوال أيام الأسبوع، بل على فترات متقطعة، وبالتالي فطريقة عمل الجهاز الفني تختلف بشكل كبير وتركز خلال هذه الفترات على العمل التكتيكي والذهني للاعبين أكثر من الإعداد البدني نظرًا لجاهزية اللاعبين مع أنديتهم.

كيف تدخلون البطولة؟ هل ستنافسون بقوة على اللقب أم ستعتبرونها فرصة حقيقية للوقوف على مدى تطور مستوى المنتخب؟

- منذ أن أتينا لمنتخب الإمارات ونحن نعمل على تطوير المنتخب، ولكن نلعب أي مباراة وهدفنا الفوز والمنافسة علي أي بطولة نشارك بها.

فاجأتم الجماهير باستبعاد الهداف التاريخي للمنتخب علي مبخوت رغم استدعائه في القائمة الأولية، فما السر وراء الاستدعاء ثم الاستبعاد؟

- لا يوجد سر وراء الاستبعاد، علي مبخوت لاعب كبير وخبرة كبيرة، ولكن هي رؤيتنا الفنية.

حول تصريحات أروابارينا بأنه يعتمد على اللعب الجماعي أكثر من أي وسائل أخرى، هل المقصود هو غياب اللعب الجماعي عن المنتخب في السنوات السابقة أم أن بعض اللاعبين الذين تم استبعادهم لم يكونوا مناسبين لهذا الأسلوب؟

- نحن لا نتحدث عن الفترة السابقة ولكن منذ أن أتينا ونحن نكمل المسيرة ونعمل على التطوير ولكل مدرب طريقة لعب وأسلوب يختلف عن الآخر. أما عن اللاعبين، فلقد تابعنا جميع اللاعبين عن قرب من خلال مباريات الدوري والكأس وحتى التدريبات، وقمنا باختيار المجموعة الأنسب من وجهة نظرنا في الفترة الحالية.

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هل مشاركة بعض المنتخبات بالصف الثاني مثل قطر والسعودية يجعل البطولة أسهل لكم ويزيد من دوافعكم لتحقيق اللقب؟

لا يوجد اختلاف في الدوافع لدينا إذا شارك الصف الأول أو الثاني للمنتخبات المنافسة علي البطولة، فهدفنا هو المنافسة علي اللقب، وكل المباريات مهمة، ودائماً نلعب أي مباراة وهدفنا الفوز.

منذ وصولكم إلى العراق، كيف ترى التنظيم والملاعب والاستعدادت للبطولة؟ هل هناك ما لفت انتباهك؟

- التنظيم جيد جداً، والمجهود المبذول من الاتحاد العراقي لكرة القدم في تنظيم خليجي ٢٥ واضع للغاية. الملاعب جاهزة لاستضافة التدريبات للفرق المشاركة ومباريات البطولة، بالإضافة إلى توفير فنادق على أعلى مستوى.

بطولة الخليج لها مكانة خاصة لدى الجماهير في الخليج، ماذا تنتظر من جماهير الامارات في البطولة؟

نعرف أهمية البطولة وننتظر الدعم، خصوصًا للاعبين صغار السن المشاركين لأول مرة في البطولة، ونتمنى أن نسعد الجماهير