مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) مانشستر سيتي.. سترلينج يخرج مصابا

الخميس، 05 يناير 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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ق5: تبديل اضطراري بخروج سترلينج ومشاركة أوباميانج.

انطلاق المباراة.

تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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