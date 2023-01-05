مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) مانشستر سيتي.. سترلينج يخرج مصابا
الخميس، 05 يناير 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
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ق5: تبديل اضطراري بخروج سترلينج ومشاركة أوباميانج.
انطلاق المباراة.
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