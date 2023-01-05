انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (1) مانشستر سيتي.. انتصار كتيبة جوارديولا

الخميس، 05 يناير 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

رياض محرز - تشيلسي ومانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز سيتي بهدف دون رد.

ق90: 4 دقاءق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق63: جووووووول محرز يسجل الهدف الأول لسيتي بعد عرضية زاحفة من جريليش.

ق59: مجهود فردي مميز من بيرناردو سيلفا ومرر الكرة لدي بروين ولكن تسديدة اللاعب البلجيكي مرت لخارج الملعب.

ق52: تسديدة من دي بروين تصدى لها كيبا.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: تسديدة من دي بروين تصدى لها كيبا.

ق43: تسديدة زاحفة من تشوكويميكا ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى سيتي.

ق38: تسديدة من هالاند مرت أعلى مرمى تشيلسي بقليل.

ق22: تبديل اضطراري ثان لتشيلسي بخروج بوليسيتش مصابا ومشاركة كارني تشوكويميكا بدلا منه.

ق17: تسديدة من بوليسيتش شتتها دفاع سيتي.

ق5: تبديل اضطراري بخروج سترلينج ومشاركة أوباميانج.

انطلاق المباراة.

تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
استغل تعثر أرسنال جيدا.. سيتي يهزم تشيلسي المصاب تشكيل مانشستر سيتي – فودين وبيرناردو سيلفا أساسيان ضد تشيلسي تشكيل تشيلسي – سترلينج أساسي ضد سيتي.. وهافيرتز مهاجم وتواجد زياش غياب لاعبي ليفربول.. ثنائي من أرسنال ويونايتد ينافس هالاند على جائزة لاعب الشهر غياب جوارديولا.. أرتيتا ينافس كلوب وهاو على جائزة مدرب الشهر سون: أشعر بالأسف على عدم قدرتي على مساعدة الفريق بالشكل المطلوب كين يعلق على مواجهتي أرسنال ومانشستر سيتي كونتي يسهب في الإشادة بـ هاري كين
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.. القنوات الناقلة والمعلق 52 دقيقة | الكرة المصرية
بيتيس يواصل حملة الدفاع عن اللقب ويقهر أبناء "الجزيرة السياحية" في كأس إسبانيا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق 59 دقيقة | الكرة المصرية
استغل تعثر أرسنال جيدا.. سيتي يهزم تشيلسي المصاب ساعة | الدوري الإنجليزي
سمير فكري: كنا أفضل من الزمالك.. والمصري يريدني منذ تواجدي في الدرجة الثانية ساعة | الكرة المصرية
راتاتوي.. سبورتنج لشبونة يطبخ صفقة أرجنتينية شتوية ساعة | الكرة الأوروبية
رضا شحاتة: قبل هدف الزمالك كنت أشعر أن المباراة انتهت ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: بدأنا التفاوض مع ريو أفي لاستعارة يعقوبو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة"