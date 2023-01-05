استراحة الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (1) مانشستر سيتي.. محرز جوووول
الخميس، 05 يناير 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق64: جووووووول محرز يسجل الهدف الأول لسيتي بعد عرضية زاحفة من جريليش.
ق59: مجهود فردي مميز من بيرناردو سيلفا ومرر الكرة لدي بروين ولكن تسديدة اللاعب البلجيكي مرت لخارج الملعب.
ق52: تسديدة من دي بروين تصدى لها كيبا.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق44: تسديدة من دي بروين تصدى لها كيبا.
ق43: تسديدة زاحفة من تشوكويميكا ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى سيتي.
ق38: تسديدة من هالاند مرت أعلى مرمى تشيلسي بقليل.
ق22: تبديل اضطراري ثان لتشيلسي بخروج بوليسيتش مصابا ومشاركة كارني تشوكويميكا بدلا منه.
ق17: تسديدة من بوليسيتش شتتها دفاع سيتي.
ق5: تبديل اضطراري بخروج سترلينج ومشاركة أوباميانج.
انطلاق المباراة.