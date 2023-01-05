استراحة الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (1) مانشستر سيتي.. محرز جوووول

الخميس، 05 يناير 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

رياض محرز - تشيلسي ومانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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ق64: جووووووول محرز يسجل الهدف الأول لسيتي بعد عرضية زاحفة من جريليش.

ق59: مجهود فردي مميز من بيرناردو سيلفا ومرر الكرة لدي بروين ولكن تسديدة اللاعب البلجيكي مرت لخارج الملعب.

ق52: تسديدة من دي بروين تصدى لها كيبا.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: تسديدة من دي بروين تصدى لها كيبا.

ق43: تسديدة زاحفة من تشوكويميكا ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى سيتي.

ق38: تسديدة من هالاند مرت أعلى مرمى تشيلسي بقليل.

ق22: تبديل اضطراري ثان لتشيلسي بخروج بوليسيتش مصابا ومشاركة كارني تشوكويميكا بدلا منه.

ق17: تسديدة من بوليسيتش شتتها دفاع سيتي.

ق5: تبديل اضطراري بخروج سترلينج ومشاركة أوباميانج.

انطلاق المباراة.

تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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