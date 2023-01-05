أحدهم تأهل مباشرة.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدور الثالث التمهيدي من كأس مصر

الخميس، 05 يناير 2023 - 20:03

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر في موسم 2022-2023.

ولا تشارك أندية الدوري الممتاز في هذا الدور.

وبتواجد 55 فريقا من مختلف الدرجات، تأهل فريق الشرقية بالزقازيق مباشرة إلى الدور التالي.

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وتقام جميع المباريات في الثانية ظهرا.

وإليكم مواعيد المباريات:

الأحد 22 يناير 2023

بايونيرز × دكرنس

منية سمود × منية النصر

المنصورة × اتحاد نبروه

بلدية المحلة × راية الرياضي

سبورتنج كاسل × طنطا

كفر الشيخ × بروكسي

سبورتنج × المجد السكندري

الأولمبي × الحمام

طلائع الأسطول × الهلال بالضبعة

المصري بالسلوم × أبو قير للأسمدة

الإثنين 23 يناير 2023

شبان مسلمين قنا × شبان مسلمين إسنا

بني سويف × لافيينا

بني مزار × أسمنت أسيوط

بترول أسيوط × طامية

المنيا × مصر للمقاصة

تليفونات بني سويف × ديروط

الإنتاج الحربي × إف سي مصر

منتخب السويس × كهرباء الإسماعيلية

الثلاثاء 24 يناير 2023

كيما أسوان × الجونة

نجوم المستقبل × النصر

العبور × الطيران

وادي دجلة × السكة الحديد

إيسترن كومباني × ألو إيجبت

المرج × جمهورية شبين

بورتو السويس × مركز شباب السرو

القناة × بتروجت

الخميس26 يناير 2023

المصرية للاتصالات × الترسانة

كأس مصر
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