انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1) - (1) الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك تعديلات طارئة قبل انطلاق المباراة، حيث خرج الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة بسبب الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وكان فتوح في التشكيل الأساسي، ولكنه خرج وأتى محمد عبد الشافي بدلا منه.

فيما خرج جمعة أيضا من القائمة، وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وسجل 21 هدفا وتلقى 6.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من 11 مباراة، حيث سجل 5 أهداف وتلقى 12.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 95 جووول التعادل محمد عبد الغني.. زيزو يرسل الركنية وعبد الغني بالرأس في الشباك

ق 94 ماذا أهدر سامسون.. رأسية خطيرة ولكن تبعد بصعوبة

ق 93 مطالبة بركلة جزاء إثر لمسة يد

ق 91 نبيل عماد يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 84 عرضية خطيرة ولكن مرة أخرى تفلت من سامسون

ق 83 رأسية من سيف الجزيري بعد عرضية زيزو ولكن الحارس يتصدى إلى ركنية

ق 68 سيف جعفر بدلا من محمد عبد الشافي

ق 66 بركات حجاج بدلا من مؤمن عاطف

ق 60 حسين رجب ومصطفى فوزي بدلا من عيسى عبد الله ورشيد أحمد

ق 60 الكرة تصل خطيرة إلى سامسون ولكنها تمر بالكاد أمام قدمه

ق 55 سيف الدين الجزيري بدلا من محمد أشرف روقا

ق 46 مصطفى شلبي ونبيل عماد بدلا من سيد عبد الله وعمرو السيسي

استراحة

ق 44 إمام عاشور يسدد بعيدا عن المرمى

ق 40 البطاقة الصفراء الأولى من نصيب أحمد سيد عبد النبي

ق 39 سيد عبد الله سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى

ق 37 رأسية من حسام عبد المجيد يمسك بها حارس الداخلية

ق 29 تسديدة من عمرو السيسي ولكن تمر بجوار القائم

ق 26 الفيديو يقرر.. هدف صحيح و1-0 للداخلية

ق 25 جووول بينية من أحمد سيد عبد النبي تمر في عمق الدفاع إلى سمير فكري ليسجل الهدف الأول.. ولكن الراية ترفع لتعلن التسلل

ق 19هدف محقق يضيع على الداخلية.. مؤمن عاطف سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتدت من جسد محمد عواد ووصلت لعيسى عبد الله الذي حول الكرة برأسية قوية في اتجاة المرمى وتصدى لها محمد عبد الغني قبل دخولها في المرمى.

ق 15 مؤمن عاطف سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 14 المثلوثي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها المدافع أحمد الأمور من على خط المرمى.

بداية المباراة