تشكيل الزمالك - للمرة الأولى في الدوري.. سامسون أساسي أمام الداخلية

أعلن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك مباراته الأولى كأساسي في الدوري المصري، بعد 7 مشاركات كبديل.

فيما يتواجد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد

خط الوسط: سيد عبد الله - محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد فتوح

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سامسون أكينيولا

البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - محمد طارق - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - نبيل عماد - مصطفى شلبي - سيف جعفر - سيف الدين الجزيري

تعرف على تشكيل الداخلية من هنا.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وسجل 21 هدفا وتلقى 6.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من 11 مباراة، حيث سجل 5 أهداف وتلقى 12.