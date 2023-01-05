انتهت في الدوري المصري - إنبي (0) (2) الأهلي.. انتصار أحمر

الخميس، 05 يناير 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي - إنبي

يستضيف إنبي فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة بينما يأتي إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق.85 دخول أحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد بدلا من أفشة والسولية

ق.83 كولر يجري 3 تغييرات للأهلي بدخول برونو سافيو وشادي حسين ورامي ربيعة بدلا من محمد هاني ومحمد شريف وعبد القادر

ق.78 جوووول أليو ديانج يسجل الهدف الثاني بشكل مارادوني رائع

ق.75 تسديدة من أفشة بعد انطلاق عبد القادر لكن الكرة تعلو العارضة

ق.74 حسين الشحات ينطلق خلف الدفاع ويسدد كرة أعلى العارضة بغرابة

ق.71 عبد القادر يراوغ الحارس لكن تسديدته الضعيفة لم تصنع أي خطورة

ق.59 جووول أفشة يسجل الهدف الأول بعد تمريرة السولية ويتوجه للاحتفال مع جماهير الأهلي

بداية الشوط الثاني

حالة طبية في المدرجات تؤخر انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 محمد شريف يضع قدمه أمام تسديدة عمرو السولية لتخرج إلى ركلة مرمى

ق.41 اشتباك بين اللاعبين بعد تدخل قوي في حق عمرو السولية

ق.22 تسديدة من عمرو السولية تجاور القائم

ق.21 كالوشا ينقذ تسديدة علي معلول بعد عرضية رائعة من الشحات وتُبعد الكرة إلى الركنية

ق.12 تسديدة مباغتة من أحمد عيد تعلو العارضة بقليل

ق.10 الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو

ق.9 تقنية الفيديو تراجع ركلة جزاء محتملة لصالح إنبي بسبب لمسة يد على ياسر إبراهيم

ق.6 حسين الشحات وتمريرة مميزة نحو شريف الذي يهدر بعد تدخل في اللحظة الأخيرة من الدفاع، كما رفع المساعد رايته

ق.5 محمد شريف يهدر الهدف الأول بعد افتكاك رائع لـ عمرو السولية لكن البلعوطي يتصدى في اللحظة المناسبة

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري المصري الأهلي إنبي
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