كونتي يسهب في الإشادة بـ هاري كين

أشاد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام بمهاجمه هاري كين بعد ثنائيته في الفوز أمام كريستال بالاس.

وفاز توتنام برباعية مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "التحدث عن هاري كين مضيعة للوقت، الجميع يعرف ما هو عليه، سيواصل تسجيل الهداف وبالتالي تحطيم الأرقام بالنسبة لنا".

ووصل كين إلى الهدف رقم 264 مع توتنام، ويفصله فقط هدفين لمعادلة رقم جيمي جريفس الهداف التاريخي للفريق.

كما وصل للهدف رقم 15 في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وأضاف "نحن نمتلك مجموعة من اللاعبين جميهم مميزين لا يمكننا الاستغناء عنهم مثل القائد هوجو لوريس".

وعلق "مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال؟ نعلم ما نحن مقبلون عليه لكنني أتمنى أن أستعيد اللاعبين المصابين في العشرة أيام المقبلة، نحن نفتقد لعدد ليس بالقليل من اللاعبين في التشكيل الأساسي".

وأتم "فترة راحة كأس العالم كانت مهمة من أجل بعض اللاعبين الذين نستعين بهم في الوقت الحالي".

واستعاد توتنام الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما خسر المباراة السابقة على ملعبه أمام أستون فيلا بثنائية دون رد.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.