مواعيد مباريات الخميس 5 يناير 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك وقمة إنجليزية وأخرى سعودية

يشهد اليوم الخميس الموافق 5 من يناير 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

ويلعب فريقا الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

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الدوري المصري

يحل الأهلي ضيفا على إنبي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة على ملعب المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

أما الزمالك فيستضيف فريق الداخلية على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك ضد الداخلية على قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الخميس ختام منافسات الجولة التاسعة عشر من المسابقة بقمة بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ستامفورد بريدج في تمام العاشرة مساء ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري السعودي

تشهد منافسات الدوري السعودي قمة في السابعة والنصف من مساء اليوم بمواجهة بين اتحاد جدة والهلال.

ويلعب في اتحاد جدة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC Sport 1.

بينما يستضيف النصر فريق الطريق في تمام الخامسة مساء في ظهور أول محتمل لكريستيانو رونالدو بقميص النصر.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC Sport Extra 1.

المحترفون

يستضيف طرابزون سبور فريق جيرسون سبور في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الدوري التركي.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" ضمن صفوف فريق طرابزون سبور.

كرة سلة

تقام منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري المحترفين لرجال كرة السلة اليوم الخميس.

وتلعب ثلاث مباريات في تمام السادسة مساء، إذ يستضيف الأهلي فريق مصر للتأمين، ويحل الجزيرة ضيفا على الاتحاد، بينما يستضيف سموحة فريق المصرية للاتصالات.

أما الزمالك فيحل ضيفا على طلائع الجيش في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء.

وتذاع جميع مباريات الجولة عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة عبر يوتيوب.

كرة طائرة

تنطلق منافسات كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة مساء اليوم الخميس.

وتشارك فرق الأهلي ووادي دجلة والصيد وسبورتنج في كأس السوبر للسيدات.

وتقام مرحلة المجموعة من دور واحد اليوم الخميس والجمعة والسبت.

ويلعب فريق سيدات الأهلي أمام وادي دجلة في الرابعة مساء، بينما يواجه الصيد فريق سبورتنج في تمام السادسة وتقام جميع المباريات على صالة المقاولون العرب.

وعقب نهاية مرحلة المجموعة يلعب الأول أمام الرابع بينما يواجه الثاني صاحب المركز الثالث في نصف نهائي السوبر.